Sängerinnen bereichern die Andacht an der Kapelle

Zum Fest Maria Königin findet am Sonntag, 26. August, um 14.30 Uhr in der Bruder-Klaus-Kapelle, am Waldesrand bei Rosna gelegen, eine feierliche Andacht statt. Die Predigt hält Pfarrer Rudolf Dehne aus Dieterskirch, der aus Rosna stammt. Die Feierstunde wird gesanglich vom jungen Chor „Vocalissimo“ unter Leitung von Waltraud Marschall gestaltet. Zu der Kapelle mit dem Gnadenbild der dreimal wunderbaren Mutter, Königin und Siegerin von Schönstatt kommen täglich Pilger aus nah und fern. Zur Mitfeier an diesem Spätsommernachmittag wird herzlich eingeladen. Die Kollekte ist für die Schwestern der Missionsdominikanerinnen in East London in Südafrika bestimmt, die in der dortigen Mission viele arme Kinder, Jugendliche und alte Menschen mit täglichen Mahlzeiten, Schul- und Berufsausbildung betreuen.