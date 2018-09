Sängerin stößt Projekt für Alt und Jung an

„Sie sind doch die Anita von den Geschwistern Hofmann! Ich kenne Sie vom Fernsehen!“, begrüßt ein Bewohner die prominente Besucherin im Seniorenzentrum der Zieglerschen in Mengen. Die lächelt, geht auf ihn zu, gibt ihm die Hand und unterhält sich mit ihm über das letzte Konzert, das er noch selber besuchen konnte. Ein anderer Bewohner erzählt ihr seine tragische Krankengeschichte. Auch dafür nimmt sich Sängerin Zeit. Freundlich und interessiert begegnet sie im Laufe des Vormittags auch den anderen Bewohnern, Mitarbeitern und Angehörigen, die ihr auf ihrem Rundgang durch das im April eröffnete Haus über den Weg laufen.

Begegnungsmöglichkeiten für Jung und Alt schaffen, von denen möglichst beide Seiten profitieren - das ist ein großes Anliegen von Anita Hofmann vom Geschwisterduo Anita und Alexandra Hofmann. Eine neue Projektidee, wie sich Schulkinder und Senioren näher kennenlernen und voneinander profitieren können, möchte sie erstmalig mit und im Seniorenzentrum der Zieglerschen in Mengen umsetzen. „Anschließend am liebsten deutschlandweit“, erklärt sie. Mit Sven Lange, dem Geschäftsführer in der Altenhilfe der Zieglerschen, Steffen Bucher, dem Regionalleiter Süd der Zieglerschen, und Mirjam App, der Einrichtungsleitung im Seniorenzentrum der Zieglerschen in Mengen, traf sich Anita Hofmann zum Austausch. „Ideal wären pädagogisch wertvolle Projekte wie Backen, Kochen, Stricken, Interviews und soziale Medien, die im günstigsten Fall ohnehin bereits auf dem Lehrplan in der jeweiligen Klassenstufe stehen“, erklärt die Künstlerin, die bereits mit sehr konkreten Ideen beeindruckte.

Warum Mengen und warum ein Haus der Zieglerschen? „Ich liebe Mengen, hier leben ganz viele Freunde von mir und das Konzept der Zieglerschen in der Altenhilfe gefällt mir super: Das sind Häuser mit wenig Heimcharakter, in denen man sich selber auch wohlfühlen könnte. Man fühlt sich daheim und nicht im Heim“, sagt Anita Hofmann.

„Für uns ist dieses Projekt der Begegnung von Alt und Jung eine tolle Sache, an der wir uns sehr gerne beteiligen“, sagt Sven Lange. „Wir sind stolz darauf, dass Frau Hofmann sich zum Start ihres Projekts ein Haus der Zieglerschen ausgesucht hat. Und dass hier ganz normale Alltagshelden im Mittelpunkt stehen sollen, finde ich prima. Das ist wie in der neuen Single ,Hollywood’ von Anita und Alexandra Hofmann.“