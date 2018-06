Runde um Runde werden Spendengelder erritten

In ganz Deutschland haben am Wochenende viele Gruppen am bundesweiten Spendenritt des Instituts für pferdegestützte Therapie (IPTH) teilgenommen. Eine dieser Gruppen waren auch die Kinder und Erwachsenen vom Birkenhof der Familie Roese in Ennetach.

Der Spendenritt war vor drei Jahren ins Leben gerufen worden, um den Verein „Pferde Stärken“ finanziell zu unterstützen. Der Verein hilft Menschen, die sich eine Reittherapie selbst nicht leisten können, da die Reittherapie, wie auch andere ergänzende Therapieverfahren, nicht von den Krankenkassen übernommen wird.

So haben sich 32 Reiter und Fußgänger am vergangenen Sonntag auf dem Birkenhof zusammengetan und mit viel Freude, Runde um Runde, Geld in die Kassen des Vereins geritten. Egal ob zu Fuß, hoch zu Ross oder mit der Kutsche - trotz des regnerischen Wetters waren alle bester Laune und hatten eine Menge Spaß. Jeder zurückgelegte Kilometer wurde durch lokale Sponsoren wie etwa die Volksbank Mengen oder die Autovermietung Heinzelmann sowie die Eltern der Reitkinder in klingende Münze verwandelt. So konnten knapp über 740 Euro eingenommen und an den Verein „Pferde Stärken“ überwiesen werden.

Therapie ist vielseitig einsetzbar

Ein weiteres Ziel dieser bundesweiten Aktion ist es, die breite Öffentlichkeit auf die Möglichkeiten der Reittherapie aufmerksam zu machen und darüber aufzuklären. Therapieangebote mit dem Medium Pferd können bei verschiedensten Krankheits- und Störungsbildern sinnvoll und zielgenau eingesetzt werden. Klienten sind beispielsweise von Entwicklungsverzögerungen, körperlichen und/oder geistigen Behinderungen, Störungen der Wahrnehmung/Motorik, Autismus, ADHS und vielen weiteren Erkrankungen betroffen. Das Pferd als Lebewesen und Partner steht den Klienten im Zusammenspiel mit dem Therapeuten psychisch wie auch physisch bei und gibt den Menschen wieder Selbstvertrauen oder hilft, ihre Symptome zu verringern.

Die Familie Roese war begeistert, wie sehr sich Kinder, Eltern, Helfer und Sponsoren eingebracht haben. „Ohne sie wäre so eine Aktion nicht möglich gewesen“, bedanken sich Michaela und Henning Roese.