Rulfingen hat wieder eine Landjugend

34 Jugendliche haben sich am Mittwoch im Rulfinger Narrenheim zur Neugründung einer Ortsgruppe unter dem Dach des Bund der Landjugend (BdL) getroffen. Neben der Verabschiedung der Satzung fanden die ersten Vorstandswahlen statt. Bei einem gemütlichen Ausklang wurde die Gründung des jungen Vereins gefeiert.

Das Narrenheim in Rulfingen platze um 18.30 Uhr aus allen Nähten: 34 junge Menschen nahmen sich an diesem Abend Zeit, die Rulfinger Landjugend neu aufleben zu lassen. Simon Stark hatte bereits im Vorfeld einen Satzungsentwurf erarbeitet. Dabei wurde er tatkräftig von Ralf Schörle, dem Landesvorsitzenden des BdL Hohenzollern, und Felix Hofer, einem Mitglied des Landesvorstands des BdL Hohenzollern, unterstützt. Nach einer kurzen Begrüßung durch Simon Stark und Ralf Schörle wurde gemeinsam mit allen Anwesenden die Satzung besprochen und verabschiedet. Der Ortsvorsteher Manfred Moll und die Quartiersmanagerin Johanna Benz-Spies standen den Jugendlichen an diesem Abend mit ihrer Erfahrung zur Verfügung. „Die Jugend ist unsere Zukunft. Da stehe ich jederzeit mit Rat und Tat zur Seite“, sagte Manfred Moll.

Simon Stark wird zum Vorsitzenden gewählt

Die anschließende Vorstandswahl leitete der Ortsvorsteher souverän und routiniert. In einem demokratischen Verfahren wurden Simon Stark und Jonas Kugler einstimmig zum Vorsitzenden und seinem Stellvertreter gewählt. Yannick Mehnert bekleidet nun das Amt des Kassenwarts und Noël Bentele ist der Schriftführer.

Als Beisitzer entschied sich die Mitgliederversammlung für Alina Waldraff sowie Christoph Heinzle. Der frisch gebackene Vorsitzende bedankte sich für die Wahl mit den Worten: „Ich hab richtig Bock auf das Ding. Wir haben heute den Anfang gemacht.“ Den ersten finanziellen Grundstein legte Johanna Benz-Spies vom Blochinger Wichtele mit einer Spende von 50 Euro an den jungen Verein.

Jugendliche im Ort zusammenbringen

Bereits seit drei Jahren versucht eine Gruppe Jugendlicher um Simon Stark eine Landjugend in Rulfingen zu gründen. Erst durch einen von den MenschenRäumen organisierten Workshop entstand der Kontakt zur Firma RaumZeit.

RaumZeit hat bereits Erfahrung in der Gründung von Ortsgruppen in Zusammenarbeit mit dem BdL. Jonas Kugler betont, dass es ihnen wichtig war, eine ökumenische Landjugend zu sein. Simon Stark bekräftigt, dass es das Hauptziel ihrer Idee sei, alle Jugendlichen aus dem Ort zusammenzubringen. „Wir wollen, dass jeder Jugendliche aus Rulfingen kommen kann!“

Das sind die ersten Ideen

Der junge Vorstand hat bereits große Pläne. Es sollen gemeinsame Ausflüge, eine Landjugendhütte und selbstverständlich regelmäßige Gruppenstunden stattfinden. Die Jugendlichen wollen sich aber auch aktiv in das Ortsgeschehen einbringen. Ein Stand beim Rulfinger Jugendweihnachtsmarkt sowie die Unterstützung der Menschen im Dorf bei alltäglichen Arbeiten, wie Rasenmähen und Einkaufen, sind für sie selbstverständlich.

Die Aufrechterhaltung der Zusammenarbeit mit den MenschenRäumen steht ebenfalls auf der Agenda der Rulfinger Ortsgruppe.

Wie Interessierte mitmachen können

Aktives Mitglied kann jeder und jede im Alter zwischen 14 und 35 Jahren werden, der Lust auf gemeinsame Unternehmungen und einen tollen Austausch hat. Bis die Landjugend über einen eigenen Raum verfügt, finden die Treffen mittwochs um 18.30 Uhr im Narrenheim Rulfingen statt. Neue Gesichter sind jederzeit herzlich willkommen. Wer Fragen zu einer Mitgliedschaft oder den Aktivitäten hat, kann sich bei Simon Stark unter Telefon 01522/7361155 melden.