Rotary Club stärkt Leseprofil der Ablachschule

Der Rotary Club hat dieser Tage das Leseprofil der Ablachschule Mengen mit einer Spende von 500 Euro unterstützt. Er fördert damit die Anschaffung von Büchern für die Schulbücherei, damit die Kinder nicht nur das Leseprogramm Antolin in der Stadtbücherei noch besser nutzen können, sondern auch der Bücherbestand der schuleigenen Bücherei ausgebaut wird.

„Gerade in der letzten Zeit haben sicher viele Menschen gemerkt, welch entspannender und bereichernder Zeitvertreib doch das Lesen ist“, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. „Und je flüssiger ein Kind lesen kann, umso lieber widmet es sich Buch um Buch. Lesen bereichert das Leben der Kinder auf vielfältige Weise.“ Der Schulgemeinschaft der Ablachschule sei es wichtig, dass sich Lesen durch das ganze Jahr zieht. Jedes Kind der Grundschule besuchte vor der Corona-Krise regelmäßig mindestens alle vier Wochen die Schulbücherei, und wird es hoffentlich auch bald wieder können. Es fanden Lesenächte und Büchertauschbörsen statt, Buchpräsentationen und Autorenlesungen.

Dass der Rotary Club jetzt zum wiederholten Mal dieses wichtige Anliegen der Schule unterstützt, verdanke die Schule nicht zuletzt der ehemaligen Elternbeiratsvorsitzenden Frau Sonja Goeze, die mit einer Spendenanfrage an den derzeitigen Präsidenten Gert Bühler herangetreten ist. Sie fand bei ihm ein offenes Ohr und beide machen damit der Schulgemeinschaft eine besondere Freude. „Lesen ist eine der Kernkompetenzen, die nicht nur in sämtlichen Fächern, sondern auch im Alltagsleben von immenser Bedeutung ist“, heißt es in der Mitteilung. „Und zu guter Letzt darf nicht unerwähnt bleiben: Viel Lesen macht sicher, macht Spaß und es gibt wenig Freizeitbeschäftigungen, die eine solche Vielfalt bieten und dazu noch so kostengünstig sind. Lesen macht reich - nicht nur an Bildern im Kopf.“