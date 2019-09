Rosna verabschiedet Ortsvorsteher Josef Griesser

In einer öffentliche Ortschaftsratssitzung im Bürgerhaus in Rosna ist in der vergangenen Woche der bisherige Ortsvorsteher Josef Griesser verabschiedet worden. Zahlreiche Gäste, insbesondere auch die Vorsitzenden der örtlichen Vereine, der Ortsvorsteher vom Weithart Elmar Müller, sowie sein Vorgänger im Amt Alois Müller und Rudolf Hüglin als Vertreter des CDU-Stadtverbandes Mengen nahmen an der Sitzung teil.

Von 1999 an hatte sich Josef Griesser 15 Jahre lang als Mitglied des Ortschaftsrates und zeitgleich als stellvertretender Ortsvorsteher für die Belange des Mengener Teilortes stark gemacht. Daneben war er von 2004 bis 2014 als gewähltes Mitglied im Stadtrat aktiv und übte in dieser Zeit das Amt des Geschäftsführers in der CDU-Fraktion aus. Das Amt des Ortsvorstehers übernahm er 2014. Was Josef Griesser in dieser Zeit bewegen konnte, wurde von der stellvertretenden Ortsvorsteherin Susanne Deppler-Kugler in Reimform vorgetragen. „Burgstraßsanierung, Hallenbelegung, Haushaltsplan; das alles wuppst du immer mit Elan“, so Deppler-Kugler. Und auch: „Das schnelle Internet in Rosna dann, haben wir zu verdanken diesem tollen Mann!“

Als Dank für sein Engagement für die kommunalpolitischen Belange aller Rosnaer Bürger und weit darüber hinaus überreichte die neue Ortsvorsteherin Cordula Frick im Namen der Ortschaftsverwaltung und Vereinsgemeinschaft Rosna ein gemeinsames Abschiedsgeschenk.

Abschied fällt schwer

Während seinen Dankesworten wurde deutlich, dass Josef Griesser der Abschied, obwohl aus eigenem Wunsch erfolgt, dennoch schwer fällt. Da er sich jedoch weiterhin in die Organisation und Führung der Vereinsgemeinschaft einbringen möchte, wird Rosna auch in Zukunft von seiner Erfahrung, seinem Gespür für die Sorgen und Nöte der Vereine und seinem unaufgeregten, sympathischen Agieren profitieren können.

Mit sehr persönlichen Worten bedankte sich auch der ehemalige Ortsvorsteher vom Weithart Alois Müller für die sehr angenehme und wertvolle Zusammenarbeit in den vergangenen fünf Jahren. Er betonte, wie gern er immer nach Rosna gekommen sei und wie stark die Verbundenheit zwischen Rosna und den weiteren Teilorten des Weithart sei. Für den CDU-Stadtverband Mengen überbrachte Rudolf Hüglin die Dankesworte für das langjährige Engagement Josef Griessers, vor allem auch als Stadtrat und Geschäftsführer der CDU-Fraktion.