Reservisten bestätigen ihren Vorstand im Amt

Die selbstständige Kameradschaft der Ehemaligen, Reservisten und Hinterbliebenen im Deutschen Bundeswehrverband Mengen-Hohentengen hat ihren Vorstand im Amt bestätigt. Bei der Mitgliederversammlung Mitte März im Gasthaus Adler in Ennetach wurden außerdem mehrere Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft verliehen.

Im Amt des Vorsitzenden bestätigten die Mitglieder Stabsfeldwebel a.D. Roland Richter, der zugleich auch erster Delegierter der Kameradschaft für die Bezirkstagung und Landesversammlung ist. In der Kameradschaft übernimmt er gleichzeitig die Aufgaben des Kassierers. Stabsfeldwebel a.D. Horst Niedermüller wurde als stellvertretender Vorsitzender bestätigt, Stabsfeldwebel a.D. Bernd Hahn als Schriftführer. Oberstleutnant a.D. Dieter Nörz bleibt erster Beisitzer, Oberstabsfeldwebel a.D. Helmut Schmitter wurde als zweiter Beisitzer wiedergewählt.

In seinem Rechenschaftsbericht erinnerte Roland Richter an Höhepunkte der vergangenen beiden Jahre, darunter einen Vortrag über die Betreuung traumatisierter Soldaten nach Auslandseinsätzen und einen Besuch beim Hubschraubergeschwader 64 in Laupheim.

Für die langjährige Treue zum Deutschen Bundeswehrverband wurden Stabsfeldwebel a.D. Roland Richter für 50 Jahre, Hauptmann d.R. Harald Müller für 40 Jahre und Stabsfeldwebel a.D. Harald Jan Hartmann ebenfalls für 40 Jahre mit der Treueurkunde und der Treuenadel des Verbands geehrt. Überreicht wurden die Auszeichnungen von Oberstabsfeldwebel a. D. Harald Lott, Bezirksvorsitzender im Landesverband für den Bezirk Donau-Neckar-Bodensee.