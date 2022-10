Reiter ziehen wieder durch Beuren

Der traditionelle Wendelinusritt in Beuren kann am Sonntag, 23. Oktober, nach zwei Jahren endlich wieder in gewohnter Form stattfinden. Nachdem die Reiterprozession aufgrund der Corona-Pandemie im Jahr 2020 ganz abgesagt werden musste und im Jahr darauf nur unter erschwerten Bedinungen organisiert werden konnte, freuen sich Vereinsvertreter und Einwohner des Mengener Ortsteils nun auf den kommenden Sonntag.

Los geht es um 13.30 Uhr an der Aufstellungswiese am Ortsausgang Richtung Hundersingen. Für die Beurener Bevölkerung beginnt der Festtag des Heiligen Wendelin bereits um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst. Während der Reiterprozession findet um 14 Uhr für die im Dorf Gebliebenen eine Wallfahrtsandacht in der Kapelle statt.

Ab 18 Uhr gibt es im Bürgersaal ein Vesper und einen gemütlichen Ausklang des Tages. Den gesamten Tag kümmern sich Beurener Vereine um das leibliche Wohl.