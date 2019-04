Recyclinghof wird ums Viereinhalbfache vergrößert

Weniger Stau bei der Einfahrt, ein erleichterter Zugang zu den verschiedenen Containern und viel mehr Platz: Nach der Erweiterung des Mengener Recyclinghofs sollen viele der aktuellen Probleme in der Bussenstraße behoben und die Abgabe von Wertstoffen erleichtert werden. Ingenieur Uwe Koschmieder hat die Pläne der Kreisabfallwirtschaft in der Einwohnerversammlung vorgestellt.

Schon seit Jahren erreichen die Stadtverwaltung Beschwerden und Anregungen über den vom Kreis betriebenen Recyclinghof an der Bussenstraße. „Vor allem ältere Menschen tun sich schwer, ihre Abfälle die Treppen zu den Containern hinauf zu tragen und über die Kante zu wuchten“, sagte Koschmieder. Außerdem sei der Platz auf dem Hof knapp bemessen und die Zufahrt sehr schmal. „Oft bildet sich auf der Bussenstraße ein Stau und die Autos kommen schlecht aneinander vorbei.“ Durch die Erweiterung und teilweisen Neubau des Recyclinghofs soll jetzt Abhilfe geschaffen werden. Der Baubeginn ist für den Herbst diesen Jahres vorgesehen.

Container von oben füllen

Von aktuell 1000 Quadratmetern soll das Gelände auf 4500 Quadratmeter vergrößert werden. So könne die Zufahrt verbreitert und der ganze Hof neu gestaltet werden. Vorgesehen ist laut Koschmieder eine etwa zweieinhalb Meter hohe Rampe, die zum hinteren Bereich des Geländes führt. „Dort können die Autos hinauf fahren und die Container ganz bequem von oben befüllt werden“, sagt er. Die Leute könnten ihre Wertstoffe oder das Grüngut einfach aus dem Auto nehmen und auf voller Länge in die Container fallen lassen. „Das kommt vor allem denjenigen entgegen, die bei den Treppen an ihre Grenzen gestoßen sind“, so Koschmieder. „Aber auch insgesamt wird es schneller gehen.“

Die Autos könnten dann nach einer Fahrt auf der Rampe den Hof entweder wieder verlassen oder noch weitere Abgabestellen im Inneren des Hofs besuchen. Neu eingerichtet würde eine Stelle, an der Menschen mit Behinderung einen Ansprechpartner finden, der ihnen bei der Entsorgung ihrer mitgebrachten Materialien hilft. „Dort wird immer ein Mitarbeiter des Recyclinghofs als Ansprechpartner da sein“, sagt Koschmieder.

Regen- und Schmutzwasser wird sich in der tiefer gelegenen Mitte des Hofs sammeln und nach hinten in ein Versickerungsbecken abgeleitet. „Für den Notfall gibt es einen Schieber, der betätigt werden kann“, sagt er. „Dann würde kontaminiertes Material aufgehalten werden, bis die Feuerwehr kommt, um es zu beseitigen.“ Auch an diesen Fall sei also gedacht.

Kosten wird der Umbau und die Erweiterung den Landkreis rund 950 000 Euro. Anschließend könnten in Mengen alle bisher gewohnten Stoffe im Recyclinghof abgegeben werden. Hinzu kommt außerdem die Abgabe von Sperrmüll. „Der wird von den Mitarbeitern begutachtet und separat abgerechnet“, so Uwe Koschmieder.

Provisorium wird Geduld fordern

Gerade sind Stadt und Landkreis gemeinsam auf der Suche nach einem Standort für einen provisorischen Recyclinghof in der Bauphase. „In der Zeit wird es für die Bürger Wartezeiten und andere Unannehmlichkeiten geben“, sagt Koschmieder. „Aber da müssen wir einfach durch, damit es anschließend besser wird.“ Die Ausschreibung der Arbeiten ist schon erfolgt, mit der Vergabe sei am 20. Mai zu rechnen. Die Ausführung der Arbeiten sollen dann im Herbst beginnen, sodass im kommenden Jahr der neue Recyclinghof genutzt werden kann. Auch an den Öffnungszeiten soll sich vorerst nichts ändern.

Der von Gemeinderätin Michaela Rebholz vorgeschlagene Windelcontainer wird wohl eher keinen Platz auf dem Hof finden. „Im Kreistag ist das schon mehrfach aus wirtschaftlichen Gründen abgelehnt worden“, so Bürgermeister Stefan Bubeck. Er wolle das Thema trotzdem noch einmal ansprechen.