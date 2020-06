Auf dem Gebührenbescheid der Kreisabfallwirtschaft für das Jahr 2020 hat jeder Bürger eine Datenmatrix (vergleichbar einem QR-Code) erhalten. Ab Dienstag, 16. Juni, können nun kleinere Mengen an Sperrmüll bis zu 1,2 Kubikmetern gegen Vorlage der Datenmatrix auf dem Recyclinghof in Mengen abgegeben werden. Das teilt der Landkreis in einer Pressemitteilung mit.

„Wir scannen die Matrix mit dem Handy und buchen den Betrag auf das Veranlagungskonto. Erst dann darf abgeladen werden“, wird Holger Kumpf, technischer Werkleiter der Kreisabfallwirtschaft, zitiert. „Ist die Summe größer als zehn Euro, bekommt man automatisch einen geänderten Gebührenbescheid nach Hause.“ Eine Anlieferung ohne das Vorlegen einer gültigen Datenmatrix oder gegen Bargeld sei nicht möglich, heißt es weiter. Hintergrund: Aus Sicherheitsgründen wird keine Barkasse mehr geführt.

In Bad Saulgau ist die Anlieferung von Haus- und Sperrmüll bei der Firma Alba zu den Gebühren des Landkreises übergangsweise nur noch bis zum 30. Juni möglich. Danach gelten hier die Preise der Firma Alba.

Zu Sperrmüll zählen zum Beispiel Matratzen, Polstermöbel, Gartenmöbel, Teppiche, Linoleum- und PVC Böden, Rollladen aus Kunststoff oder Holz, Koffer, Skier, Spiegel, restentleerte Tanks oder Kanister (rückstandsfrei und längsseits aufgeschnitten), großes und sperriges Spielzeug. Restmüll wird aus hygienischen Gründen nicht angenommen. Zur Vorlage der Datenmatrix können Kunden generell ihren Original-Bescheid für das Jahr 2020 mitnehmen. Es reicht aber auch aus, eine Kopie oder ein Foto der Datenmatrix, zum Beispiel auf dem Handy, dabeizuhaben. Die Weitergabe der Matrix ist nicht zulässig. Für Schäden aus der Weitergabe, dem Verlust oder dem Missbrauch der Datenmatrix haftet laut Landratsamt der Gebührenschuldner.