Das Rebstock ist wieder geöffnet – und zwar als Steakhaus. Denn das ist die neue Ausrichtung des Restaurants. Wie vor ein paar Monaten in der SZ berichtet, hat Mehmet Yetis das Haus übernommen, nachdem die vorherige Wirtin aufgegeben hatte. Diese Wirtin hatte das Haus nur einige Monate geführt, während die vorherigen Wirte, das Ehepaapr Linder, das Haus über Jahrzehnte geleitet hatte. Hochkarätige Gäste speisten im Rebstock, beispielsweise baden-württembergische Ministerpräsidenten oder Schriftsteller. Die Küche hatte einen überaus guten Ruf. 1942 hatte Otto-Karl Linders Großvater den Rebstock übernommen, anschließend führte sein Vater das Haus. Von 1974 bis zum Frühjahr vergangenen Jahres haben dann Otto-Karl Linder und seine Frau den Rebstock geführt.

Mirjam Schmid, 22 Jahre alt, leitet jetzt Hotel und Restaurant als Vollzeitkraft. Sie wird unterstützt von Nicole Etzel und Elisa König. Der Grieche Emmanuel Antoniou ist der Koch, dazu gibt es laut Mirjam Schmid noch einen sogenannten Beikoch. Antoniou hat bereits in den USA gearbeitet.

„Ich freue mich, es macht Spaß“, berichtet Mirjam Schmid über ihre neue Tätigkeit Es sei schön, so ein Projekt von Anfang an begleiten zu können. Die Hotelfachfrau hat ihren Angaben zufolge ihren Beruf in einem Viereinhalb-Sterne-Haus in Bonn gelernt. Nach der Ausbildung arbeitete sie ein weiteres Jahr in diesem Hotel. Für die Ausbildung wechselte sie damals ihren Wohnort, denn die ersten 18 Jahre ihres Lebens hat sie in Hohentengen gelebt.

Im Innern ist das Rebstock renoviert worden. Etwa 40 Plätze bietet das Restaurant, dazu soll es auch eine Außenbewirtung geben: Vorne am Eingangsbereich an der Hauptstraße sowie der Garten auf der anderen Gebäudeseite. Neben dem Restaurant- gibt es auch einen Hotelbetrieb, hier stehen zehn Zimmer zur Verfügung.

Am morgigen Donnerstag ist der zweite Eröffnungstag, ab 17 Uhr gibt es eine Eröffnungsfeier mit einem Sektempfang.