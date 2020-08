Realschule verabschiedet Werner Haag

Nach vierzig Jahren Schuldienst ist der Lehrer Werner Haag am letzten Schultag vor den Sommerferien an der Realschule Mengen in den Ruhestand verabschiedet worden. Nach seinem beruflichen Einstieg in Stuttgart 1980 zog es ihn zwei Jahre später nach Gammertingen, wo er bis 1987 als Lehrer arbeitete. Anschließend wechselte Werner Haag an die Realschule Mengen. Dort unterrichtete er bis zu seiner Pensionierung.

„Die Mentorentätigkeit in seinen studierten Fächern Mathematik und Sport lag ihm sehr am Herzen und nicht nur die Lehramtsanwärter konnten Jahrzehnte von seinem großen Wissens- und Erfahrungsschatz profitieren“, heißt es in einer Pressemitteilung der Realschule. Er engagierte sich im Bereich Sport auch für „Jugend trainiert für Olympia“. Erfahrungen sammelte er außerdem im Grundschulbereich an der Ablachschule, als er dort als Krankheitsvertretung von 1990 bis 1991 unterrichte. Er war viele Jahre Verbindungslehrer und kümmerte sich um die Belange der Schülerinnen und Schüler. Die Berufsorientierung war ihm wichtig und er prägte diese jahrelang mit.

„Sein letztes Schuljahr an der Realschule hatte er sich sicherlich nicht so vorgestellt, da die Schule aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen wurde und eine Einarbeitung in das Homeschooling erforderlich war“, heißt es weiter. „Auch in dieser Zeit bewahrte er immer die Ruhe, arbeitete sich in die Welt des digitalen Fernunterrichts ein und betreute die Schüler sehr kompetent.“ Seine unkomplizierte Art, seine Hilfsbereitschaft, seine Offenheit für verschiedene Herausforderungen, seine Authentizität, seine ruhige Art sei von seinen Kollegen und der Schulleitung sehr geschätzt worden und so verabschiedeten sich alle schweren Herzens von ihm. Bei der Verabschiedung erklärte Werner Haag, dass er in der langen Zeit an der Realschule Mengen alle fünf Schulleiter seit deren Gründung erlebt habe: Anton Stähle, Walter Paape, Wolfgang Wurster, Mechtild Kniele und Susanne Baur.

Werner Haag wird seinen Stundenplan gegen verschiedene Aktivitäten austauschen, die er mit Leidenschaft betreibt. Als passionierter Radfahrer und Weltenbummler, weiß er die Zeit sicherlich gut zu nutzen.