Realschule: Nächstes Mal sind die Bildungspartner wieder mit im Boot

Wie in den vergangenen Jahren haben auch in diesem Jahr die Berufsfindungsgespräche für die Klassen 9 der Realschule Mengen stattgefunden, coronabedingt allerdings als Videokonferenz. Für diese Gespräche wurden die Schüler von den betreffenden Lehrern Clemens Sproll und Marc Rukwid im Rahmen des Unterrichts sehr gut vorbereitet, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule.

Die Schülerinnen und Schüler haben sich sehr detailliert mit ihren Vorstellungen und Plänen für die Zeit nach der Realschule auseinandergesetzt. Ziel der Berufsfindungsgespräche ist es, jedem Schüler einen individuellen Weg für seine Zeit nach der Realschule aufzuzeigen. Jedem Schüler wird dabei ein Zeitfenster von 30 Minuten eingeräumt, bei der neben dem Schüler auch die Eltern, die Berufsberaterin Anika Kempf und der zuständige Lehrer für die Berufswegeplanung dabei sind. „Wir hoffen, dass die Berufsfindungsgespräche im nächsten Jahr wieder im gewohnten Format mit unseren Bildungspartnern stattfinden können, die coronabedingt dieses Jahr nicht teilnahmen“, heißt es in der Mitteilung. In den nächsten Jahren wird ein Abteilungsleiter oder ein Personalchef der betreffenden Firmen anwesend sein und den Schülern Perspektiven in ihrem Betrieb aufzeigen. Wie wichtig und sinnvoll dieses Format ist, hat sich in den letzten Jahren gezeigt. Nicht zuletzt waren die Berufsfindungsgespräche mit verantwortlich dafür, dass in den letzten Jahren alle Schüler der Realschule einen Ausbildungsplatz, häufig bei einem Kooperationspartner, erhielten.

Alle Beteiligten zeigen sich begeistert von diesem Format, das die Realschule Mengen in den nächsten Jahren genauso erfolgreich weiterführen wird.