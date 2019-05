Realschule Mengen präsentiert das Musical „Coco Superstar“

An einem ganz normalen Freitagnachmittag sind meist nicht mehr viele Schüler in der Realschule anzutreffen. Ganz anders während der Proben der Musical-AG: Der Gesamtchor singt im Musikraum, einzelne Schüler üben ihre Textpassagen auf dem Flur, die Band feilt an den Instrumentalsoli und einige Schüler studieren eine sportliche Choreographie ein. Nach zwei intensiven Probetagen im April sowie einigen Freitagnachmittagen ist die Probearbeit für das diesjährige Musical der Realschule Mengen nun in der finalen Phase. Aufgeregt wird den Aufführungen am Donnerstag, 23. Mai und Freitag, 24. Mai, entgegengefiebert und bis dahin fleißig tanzen, singen und schauspielern geübt.

Das Stück „Coco Superstar“ von Sandra Engelhardt und Martin Schulte wird wie unter der musikalischen Leitung des Musiklehrers Friedrich Strahl mit Unterstützung durch den Anwärter Steffen Ocker und der Regie von Manuela Rieger sowie Caroline Zimmerer einstudiert. Kurz zum Inhalt: „Coco“, der neuste Superstar, gibt ein Konzert in der Stadt und lädt hierzu die Besten der Schule zu einem Besuch im Backstage-Bereich ein. Doch wer ist der oder die Beste? Dieser Frage geht das begeisternde Schülermusical mit mitreißenden Songs und frechen Textpassagen nach. Ein Vergnügen für Jung und Alt, zu dem alle Mitwirkenden – rund 30 Realschüler aus allen Klassenstufen - recht herzlich einladen. Der Eintritt ist frei. Spenden zur Unterstützung des aufwendigen Musical-Projekts werden gern entgegen genommen.