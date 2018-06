Realschule gewinnt Handwerksbetriebe als Partner

Vier Betriebe aus Mengen haben mit der Realschule Mengen eine Bildungspartnerschaft unterzeichnet. Durch solche Partnerschaften sollen Schüler noch gezielter auf ihr zukünftiges Berufsleben vorbereitet werden. Die Unternehmen wiederum werden bei der Suche nach qualifiziertem Nachwuchs unterstützt.

Die Realschule Mengen hat ihre ersten Bildungspartner bereits im März 2010 gewonnen und zwei Verträge sind gleichzeitig unterzeichnet worden: Die Firma Geberit in Pfullendorf sowie die Kreissparkasse Sigmaringen unterstützen nunmehr seit fast sechs Jahren die Schule vor allem auf dem Gebiet der Berufsorientierung. Weitere Bildungspartner der Realschule sind inzwischen die Industriebetriebe Zollern (Laucherthal), Knoll (Bad Saulgau) und Schlösser (Mengen).

Von schulischer Seite bestand seit längerer Zeit der Wunsch, auch Partner zu finden, die Berufe im Handwerk ausbilden. Mit Hilfe der Handwerkskammern Sigmaringen und Reutlingen ist das gelungen.

Zusammenarbeit wird ausgelotet

Karl Griener, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Sigmaringen und Michaela Lundt, die bei der Handwerkskammer Reutlingen zuständig ist für Partnerschaften zwischen Schulen und Unternehmen, haben Betriebe in Mengen gefunden, die an einer Zusammenarbeit mit der Realschule interessiert sind. So haben sich Anfang Dezember Vertreter von vier Betrieben an der Realschule Mengen getroffen um die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit auszuloten. Thomas Lander von der Metzgerei gleichen Namens, der seine eigene Schulzeit an der Realschule in guter Erinnerung hat, freute sich ebenso über dieses Kooperationsangebot wie Joachim Schwarz von der gleichnamigen Zimmerei. Als Ansprechpartner für die Heizungsbaufirma Feurer ist Kristijan Celan gekommen und Michael Bacher (auch ein ehemaliger Schüler der Realschule) vertrat die Firma Bacher Metallbau.

Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit ist es, den Realschülern Betriebspraktika anzubieten, die über die Berufsorientierung im Rahmen der sogenannten BORS-Woche hinausgehen: Die Betriebe können sich im Unterricht vorstellen und dort ihre Berufe, ihren Arbeitsalltag und ihren Betrieb vorstellen. Seit vielen Jahren schon bildet die Berufsorientierung (BORS) an der Realschule einen wichtigen Schwerpunkt der schulischen Arbeit vor allem in der Klassenstufe neun. An zwei Projekttagen setzen sich die Neuntklässler intensiv mit der Berufs- und Arbeitswelt auseinander. Hierzu lädt die Schule Experten ein und die Lehrer sind dankbar, auch Ansprechpartner aus dem Handwerk zu haben. Für die in Mengen jährlich stattfindenden Berufsfindungsgespräche werden nun auch Betriebsvertreter aus dem Handwerk teilnehmen und die Schüler beraten.

Der Vertrag wurde als Gesamtpaket zwischen der Realschule und den vier Mengener Handwerksbetrieb geschnürt, weitere teilnehmende Betriebe sind willkommen. (kn)