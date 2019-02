Realschüler lieben ihren Schulhund Lana

Seit Sommer 2018 ist Lana Schulhündin an der Realschule. Bereits als Welpe begleitete sie ihr Herrchen Lehrer Andreas Beck in den Unterricht. Andreas Beck selbst hat an einer zweitägigen Fortbildung teilgenommen, die ihn dazu qualifizierte, selbst einen Schulhund auszubilden und mit ihm an der Schule und mit Schülern zu arbeiten.

Lana gehört der Familie Beck und sie darf nun regelmäßig, nämlich dienstags und donnerstags, ihr Herrchen in die Schule begleiten. Davor mussten noch sämtliche Gremien der Schule sich für Lana, sprich für einen Schulhund an der Realschule Mengen aussprechen, was problemlos war, denn die Gesamtlehrerkonferenz, der Elternbeirat sowie die Schulkonferenz haben sich für die Idee begeistert, einen Schulhund zu haben. Lana nimmt am Unterricht teil und liegt lammfromm im Klassenzimmer, freut sich über die Aufmerksamkeit der Kinder, und diese wiederum verhalten sich Lana gegenüber sehr rücksichtsvoll.

Für die Fünftklässler gibt es eine Hunde-AG. Hier lernen die Jungs und Mädchen in Theorie und Praxis alles über die treuen Vierbeiner, vom Körperbau über den Umgang mit fremden Hunden bis hin zur Körpersprache und wichtigen Kommandos. Da der Andrang so riesig war, wurden Gruppen für jedes Halbjahr gebildet. Die erste Gruppe absolvierte nun die Prüfung, die aus einer Theorieklausur und einem Praxisteil mit Lana bestand. Alle Schüler haben diese mit Bravour bestanden.

Die Hündin Lana, die selbst in die renommierte Hundeschule von Stefan Pagels geht, ist für viele Kinder der Höhepunkt ihres Schulalltags. Im Gegensatz zu Eltern und Lehrern, die manchmal genervt sind und meckern, freut sich Lana immer vorbehaltlos über jedes Kind. Ihr offenes Wesen und ihre gute Sozialisation erlaubt es auch Kindern, die eher zurückhaltend oder ängstlich sind, Kontakt mit ihr aufzubauen. Eine Besonderheit ist ihre Rasse. Als Labradoodle verliert Lana kein Fell und damit können auch Kinder, die wegen einer Allergie Tiere meiden müssen, mit ihr schmusen und spielen.

Nach der erfolgreichen Prüfung der Kinder wird auch Lana in diesem Jahr mit ihrem Herrchen eine Prüfung absolvieren. Dafür drücken alle Schüler die Daumen.