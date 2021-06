Rathaus und Stadtwerke öffnen wieder

Angesichts der sinkenden Infektionszahlen und der umfangreichen Lockerungsmaßnahmen in vielen Bereichen öffnen das Rathaus Mengen und die Stadtwerke Mengen in der Wasserstraße 4 ab sofort wieder ihre Türen für Bürgerinnen und Bürger.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird allerdings weiter eine vorherige Terminvereinbarung empfohlen, da Besucher mit Termin bevorzugt werden. Außerdem wird das Vorlegen einer Testbescheinigung, eines Impf- oder Genesenen- Nachweises empfohlen, die Kontaktdaten der Besucher werden manuell dokumentiert. In den publikumsintensiven Bereichen wie Bürgerbüro und Stadtwerke müssen die Besucherinnen und Besucher einen schriftlichen Anmeldebogen ausfüllen (liegt im Foyer aus) oder sich in der Luca-App anmelden, der QR-Code hängt an den Türen und im Foyer aus. Das Tragen einer medizinischen Maske ist weiterhin vorgesehen. „Wir bitten die Bevölkerung weiterhin, das Rathaus und die Stadtwerke nur in Fällen aufzusuchen, die eine persönliche Vorsprache notwendig machen. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass viele Anliegen auch telefonisch oder schriftlich geklärt werden können“, heißt es in der Mitteilung. Für Fragen steht das Team des Bürgerbüro Mengen unter Telefon 07572/6070 oder Mail buergerbuero@mengen.de zur Verfügung.