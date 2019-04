Rathaus richtet Task Force für Schunk ein

Zum Spatenstich für die Erweiterung des Unternehmens Schunk in der Lothringer Straße hat Bürgermeister Stefan Bubeck am Donnerstag den Teilfreigabeschein in Form eines halben roten Punkts mitgebracht. „Jetzt ist das Buddeln offiziell erlaubt“, freute sich Markus Kleiner, der Geschäftsführer am Standort Mengen. In Nachbarschaft zu den Bestandsgebäuden sollen eine weitere Produktionshalle sowie ein Forschungs- und Entwicklungszentrum entstehen. Dafür investiert das Unternehmen 30 Millionen Euro.

„Warum wir ausgerechnet hier bauen?“, stellte Kleiner die Frage, die manchem angesichts der insgesamt neun Werke durch den Kopf geht. „Weil wir in der Nähe der Mitarbeiter sein wollen“, beantwortet er sie gleich selbst und betont, dass 85 Prozent der rund 450 Mitarbeiter am Standort Mengen aus einem Radius von 20 Kilometern zur Arbeit kommen. „Hier gibt es also durchaus Facharbeiter und wir fühlen uns hier wohl“, sagt er.

Voll des Lobs sind er und der angereiste geschäftsführende Gesellschafter des Familienunternehmens Heinz-Dieter Schunk für die gute Zusammenarbeit mit der Mengener Stadtverwaltung und deren Schnelligkeit. „Wir haben den Bauantrag am schmotzigen Donnerstag eingereicht“, sagt Kleiner. Trotz der Fasnet und der Größe des Bauvorhabens sei die Baugenehmigung nach 25 Arbeitstagen erteilt worden.

Stadt profitiert von Erweiterung

Um dies möglich zu machen, das gibt Bürgermeister Bubeck unumwunden zu, habe im Rathaus eine Task Force eingerichtet werden müssen. „Der Teufel liegt nämlich manchmal im Detail, wenn es um die Stromversorgung, Kanalisation oder die Entwidmung der Straße geht“, sagt er. Angesichts der Tatsache, dass sich Schunk innerhalb von knapp 25 Jahren zum größten Arbeitgeber der Stadt entwickelt habe, sei er froh, dass sich das Unternehmen durch die Erweiterung klar zum Standort in Mengen bekenne. Seiner Meinung nach bringe die Investition nur Gewinner hervor. Schließlich profitiere die Stadt über steigende Gewerbesteuereinnahmen ebenfalls von einer so dynamischen Unternehmensentwicklungen.

Die Projektvorstellung durch den Architekten Jürgen Gaiser vom Büro Planquadrat zeigte nicht nur, wie modern, funktional und ökologisch die neuen Gebäude nach einer Bauphase von 13 Monaten sein werden, sondern auch in welchen Dimensionen Schunk für die Zukunft plant. Die Vision für eine Zeit ab 2025 oder 2030 zeigt nämlich, dass auf dem Gelände durchaus noch mehr möglich ist. Die Flächen reichen für eine weitere Produktionshalle und weitere dreigeschossige Bürogebäude. „Aber schon jetzt lässt sich gut sehen, warum wir vom Schunk-Campus sprechen“, so Gaiser. Durch die Entwidmung der Straße entstehe ein verkehrsberuhigter Bereich und ein Platz, der als Kommunikations- und Grünzone genutzt werden kann. Der ökologische Standard sei höher als die derzeit geltenden gesetzlichen Vorgaben und die Photovoltaikanlage werde bei voller Auslastung rund ein Megawatt Strom erzeugen. „Das ist ein kleines Kraftwerk“, so Gaiser. Das Sigmaringer Architekturbüro ist im Auftrag des Bauunternehmens Reisch aus Bad Saulgau tätig geworden, das die Gebäude erstellen wird.