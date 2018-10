Rathaus hat 20 Mitarbeiter des Monats

„Mitarbeiter des Monats - das gibt es nicht nur bei Mc Donald’s oder in Hotels, sondern auch bei der Stadt Mengen“, sagte Bürgermeister Stefan Bubeck am Dienstag. In kleinem Kreis ist die Ausstellung „Mein Weg. Meine Zeit“ im Foyer des Mengener Rathauses eröffnet worden. Dort sind jetzt 20 Fotos von Mitarbeitern zu sehen, die mit dem Rad zur Arbeit fahren.

Initiiert hat die Würdigung dieser Radfahrer die Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen, der auch die Stadt Mengen angehört. „Unsere Radpendler tragen nicht nur einen Teil zum Klimaschutz bei, sondern halten sich mit dem Radfahren auch fit und gesund“, sagte Bubeck. „Sie sind Vorbilder für alle, die mit dem Auto zur Arbeit kommen.“

Gemeinsam mit der Fahrradbeauftragten der Stadt Cornelia Hund haben die beiden Auszubildenden Emely Kleiner und Antonia Jäger alle radfahrenden Mitarbeiter aufgesucht, Fotos von ihnen gemacht und Statements notiert, die nun neben den Bildern verkünden, warum der jeweilige Angestellte mit dem Rad zur Arbeit kommt. „Neben dem Beitrag zum Klimaschutz haben viele erwähnt, dass es für sie mit dem Rad schneller und auch kostengünstiger geht als mit dem Auto“, sagt Hund. Andere hätten den sportlichen Aspekt in den Vordergrund gestellt. „Bewegung ist wichtig, die hat man so gleich mit dem Weg zur Arbeit und zurück gleich abgehakt“, sagt sie. Was für Radfahrer in der Verwaltung und Mengen noch verbessert werden könnte, ist ebenfalls abgefragt worden. Eine Dusche fehlt den Radlern im Rathaus, der eine oder andere Radweg könnte ausgebaut werden. „Alle Mitarbeiter, die nicht Rad fahren, haben wir natürlich ebenfalls angeschrieben und mit Flyern und Informationen versorgt“, so Pressesprecherin Kerstin Keppler. „Vielleicht lässt sich ja der eine oder andere noch überzeugen.“