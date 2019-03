Rat senkt Entgelte für Krippenplätze

Der Gemeinderat der Stadt Mengen hat eine Anpassung der Entgelte für die Kindergärten im Stadtgebiet beschlossen. Die neuen Gebühren werden ab dem kommenden Kindergartenjahr 2019/2020 erhoben. Die Betreuung von Kindern über drei Jahren wird leicht erhöht, die von Kindern unter drei Jahren – vor allem in der Ganztagsbetreuung – deutlich gesenkt. Ziel ist es, die Krippenplätze attraktiver zu gestalten. Im Gremium umstritten ist eine erhöhte Gebühr für den Besuch einer Montessori-Gruppe, für die sich am Ende aber doch eine Mehrheit gefunden hat.

Dass überhaupt eine Reduzierung der Krippengebühren zur Debatte stand, ist auf eine Initiative aller drei Fraktionen des Gemeinderats zurückzuführen. Die Räte hatten sich im Juli vergangenen Jahres geweigert, einer von der Verwaltung vorgeschlagene Erhöhung der Entgelte zuzustimmen. Stattdessen forderten sie eine Überprüfung des Betreuungsangebots und der Gebühren. Ziel müsse es sein, so SPD-Rätin Liane Schmid damals, die Einrichtungen besser auszulasten und für Familien attraktiver zu gestalten. Auch die katholische Kirche, Träger der Kindergärten in Ennetach und Blochingen sowie der Kindertagesstätte St. Maria in Mengen, hatte sich gegen eine weitere Erhöhung der Gebühren ausgesprochen, obwohl sie dieser zunächst im paritätischen Kindergartenausschuss zugestimmt hatte.

Die neue Gebührenkalkulation berücksichtigt laut Sitzungsvorlage die Empfehlung des Gemeindetags für das laufende Kindergartenjahr sowie die Gebühren der umliegenden Gemeinden in Mengen. Die Entgelte seien außerdem in der Klausurtagung der Räte im November ausführlich diskutiert worden und es hätte für die nun vorliegenden Gebühren nur zwei Gegenstimmen gegeben.

Das Grundschema zur Berechnung der Gebühren soll beibehalten werden: Es werden weiterhin elf Monatsbeiträge erhoben, die nach Anzahl der Kinder unter 18 Jahren in einem Haushalt gestaffelt werden. Auch die Entgelte für Bausteine in den Randzeiten werden beibehalten. Im Vergleich zu den aktuellen Gebühren wird der Beitrag für die Regel- und Halbtagsbetreuung von Kindern ab drei Jahren um drei Prozent erhöht, die Gebühr für die Ganztagsbetreuung um fünf Prozent. „Mit diesen Gebühren liegen wir ungefähr im Durchschnitt der Gemeinden im Kreis und entsprechen der Empfehlung des Gemeindetags“, sagte Bürgermeister Stefan Bubeck in der Sitzung in der vergangenen Woche.

Anders sehe es bei den Krippenplätzen aus. Um dort weiter der Gemeindetagsempfehlung zu entsprechen, hätten die Gebühren ebenfalls um fünf Prozent angehoben werden müssen. „Weil die Gebühren aber schon jetzt deutlich über dem regionalen Durchschnitt liegen, wollen wir uns mehr an den umliegenden Gemeinden orientieren“, so Bubeck.

Montessori-Angebot wird teurer

Räte und Verwaltung haben sich deshalb darauf verständigt, die Krippen-Regelbetreuung auf künftig 290 Euro (aktuell 348 Euro) und die Krippen-Halbtagsbetreuung auf 240 Euro (aktuell 290 Euro) festzulegen. Die Gebühr für die Ganztagskrippe wird jeweils um 25 Prozent reduziert und beträgt beispielsweise bei täglich acht Stunden künftig 380 Euro (aktuell 502 Euro). Altersgemischte Gruppenplätze werden rund 77 Prozent des jeweiligen neuen Krippenpreises kosten.

Während die Gemeinderäte sich in der Klausurtagung noch mehrheitlich für einen Gebührenaufschlag von fünf Prozent beim Besuch einer Montessori-Gruppe im Kinderhaus Mühlgässle ausgesprochen hatten, stellte Liane Schmid nun den Antrag, diese Entscheidung noch zu vertagen. Die Verwaltung hatte bei der angedachten Erhöhung vor allem mit der speziellen Qualifizierung und des zusätzlichen Materials argumentiert, das für ein Montessori-Angebot nötig sei. Schmid forderte eine Auflistung des zusätzlichen Aufwands und der Materialkosten, die die Erhöhung rechtfertigten. Sie warte außerdem davor, das Montessori-Angebot zu einem „elitären“ zu machen. Bürgermeister Bubeck hielt diese Einstufung bei „fünf Euro im Monat mehr“ für übertrieben. Der Antrag von Schmid wurde letztlich auch mehrheitlich abgelehnt.