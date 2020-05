Raps motiviert Bienen zu Höchstleistungen

Die Bedeutung von Bienen ist elementar für die Menschheit. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat hierfür den 20. Mai als Weltbienentag ausgerufen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dass Landwirte und Imker auch im Einklang miteinander von einander profitieren, zeigt das Beispiel von Imkermeister Ferdinand Herburger aus Sulzberg in Vorarlberg mit dem Ennetacher Landwirt Stöckler. „Schon im vergangenen Jahr habe er hier ganz in der Nähe seine 120 Bienenstöcke aufgestellt“, so Herburger.

Die Qualität und die daraus resultierende Honigmenge haben ihn davon überzeugt, weiter in der Region mit interessierten Landwirten zusammen arbeiten zu wollen. Als Wanderimker platziere er seine Stöcke immer erst dann, wenn die bienenfreundlichen Spritzungen vor der Blüte abgeschlossen sind. Bevorzugt stellt er seine Stöcke an Feldern mit Raps auf. Denn gerade diese Sorten motivieren die Bienen zu Höchstleistungen und somit profitiert auch der Landwirt durch die intensive Bestäubung an Ertrag in den Rapsschoten.

Mit der Erfahrung von mehr als 20 Jahren gibt er sein Fachwissen an Jungimker weiter. So assistieren ihm derzeit die beiden Sibratsgfäller Isolde Metzler und Stefan Maier als Auszubildende bei den kontrollierenden Rundgängen seiner Bienenstöcke. „In den Monaten Mai bis Juni müssen wir auf der Hut sein, denn neben der Tracht achten wir ganz penibel darauf, dass die neugeschlüpften Königinnen sich nicht mit einem Teil des Bienenvolks als Schwarm aus dem Bienenstock verabschieden“, sagt Herburger.

Bevor es aber zu einer Kontrolle an seinen Bienenkästen geht, muss die Schutzkleidung angelegt werden. Zuerst wurde die Imkerjacke mit Imkerhut und dem abnehmbaren Schleier ebenso wie Handschuhe angezogen, der Imkado-Smoker (Rauchgerät) komplettierte die Anzugsordnung. Heute prüfe er den Schwarm- und Honiginhalt seiner Bienenvölker, so Herburger, seit seiner letzten Kontrolle haben sich seine Völker gut entwickelt. In den Weiselzellen wachsen die neuen Königinnen heran. Mit Hilfe des Bienenstockmeisels öffneten die Imker den obersten Deckel der Bienenkästen. Etwas Rauch beruhigte die Bienen und so konnten die Waben herausgenommen und kontrolliert und ausgetauscht werden. „Bis dato bringen die Bienen den Frühjahrsblütenhonig ein“, erklärt Herburger. Nach der Obstblütenzeit am Bodensee folgt jetzt die Rapsblüte und der Waldhonig beschließt im Juli das Honigjahr 2020, teilt er weiter mit.

Dank seiner Grenzübertrittserlaubnis zur Lebensmittelgewinnung, welches ihn dazu befähigt seine Bienenvölker auch während der derzeitigen Corona-Pandemie in Deutschland zu pflegen, sei die Grenzüberschreitung für ihn nicht problematisch. Und nach den Kontrollen durch den Amtsveterinär des zuständigen Landratsamtes wird durch dessen Unterschrift die Aufstellung der Bienenvölker durch den Wanderimker zertifiziert und bestätigt.

Besonderen Wert legt der passionierte Imker auf den nachhaltigen Wachskreislauf. Mit Hilfe des Dampfwachsschmelzers werden die Altwaben eingeschmolzen und so trennt sich das reine Bienenwachs von Schmutzteilen. Das gereinigte Wachs lässt Herburger in neugegossene Mittelwände umarbeiten, die er in seine selbstgemachten Wabenrahmen einlötet. Nach dem Einwintern der Bienen schreinert Herburger neue Bienenkästen selbst. Die Bienenkiste, auch Beute genannt, ist ein einfacher, rechteckiger Holzrahmen der individuell mit Wabenrahmen befüllt aufeinander gestellt werden kann.

Die Abholung der Bienenvölker zur Ernte erfolgt in den Nachtstunden, da könne man sicher sein, dass sich die Bienen im Stock befinden. Mit dem Lastwagen und Anhänger geht es direkt in den heimischen Schleuderraum. Hier werden die Waben entdeckelt und so wird der Honig durch Zentrifugalkräfte, welche beim Drehen des Schleuderkorbes entstehen, aus den Wabenzellen gezogen, berichtet der Imker. Danach wird der flüssige Honig in die dafür vorgesehenen Gläser eingefüllt, etikettiert und zum Verkauf fertig gemacht.

Nach dem Ende der Tracht beginnt der Imker mit der Spätsommerpflege, heißt es in der Meldung weiter. Danach geht es fließend zur Einwinterung der Bienenstöcke, so dass seine Bienenvölker gesund und stabil im nächsten Frühjahr wieder ausfliegen können.