Radler nach Sturz lebensgefährlich verletzt

Bei einem Abbiegeunfall ist am Mittwochnachmittag in Rosna ein Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bog eine Autofahrerin gegen 17 Uhr von der Habsthaler Straße nach links in die Straße „Im Tal“ ab. Im Moment des Abbiegens kam ihr ein Fahrrad entgegen und prallte gegen die hintere rechte Seite ihres Wagens. Der 69-jährige Radfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen blieb er liegen. Nach der notärztlichen Behandlung brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Zwischenzeitlich wurde der Mann mit dem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen.