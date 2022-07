Radfahrerinnen stoßen an B 311 in Mengen zusammen

Leicht verletzt haben sich zwei Radfahrerinnen, die am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr auf einem Radweg an der B 311 in Mengen in einen Verkehrsunfall verwickelt waren. Das teilt die Polizei mit.

An einer Linkskurve kurz vor einer Bahnunterführung stieß eine 29-Jährige mit einer entgegenkommenden 13-Jährigen zusammen, die gemeinsam mit ihrer Mutter auf ihrem Rad unterwegs war. Beide Zweiradfahrerinnen stürzten und verletzten sich leicht. Ein Rettungsdienst brachte die Unfallbeteiligten zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. An den Rädern entstand jeweils nur sehr geringer Schaden.