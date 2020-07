Radfahrerin von Auto angefahren

Eine 66-jährige Radfahrerin hat sich am Sonntag um 14.15 Uhr leicht verletzt, als sie nach Angaben der Polizei in der Ablachtalstraße von einer 65-jährigen Autofahrerin angefahren wurde. Die Frau streifte die Radlerin beim Überholvorgang im Kreisverkehr, woraufhin diese die Kontrolle über das Fahrrad verlor und stürzte. Durch den Unfall zog sie sich leichte Verletzungen zu und wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.