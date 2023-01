Radfahrer wird von Langholzzug touchiert – Die Polizei sucht nach dem Fahrer

An einer Verkehrsinsel in der Donaustraße hat sich ein 60-jähriger Fahrradfahrer am Mittwochnachmittag leichte Verletzungen zugezogen, nachdem er gegen 17 Uhr von der ausschwenkenden Ladung eines Langholzzugs touchiert wurde. Das teilt die Polizei mit.

Der Radfahrer hatte an der Verkehrsinsel gewartet, als die Ladung des bislang unbekannten Sattelzugs bei dessen Abbiegemanöver ausscherte. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat den Unfall aufgenommen und sucht nach dem Fahrer des Gespanns, der seine Fahrt fortgesetzt hatte. Nicht auszuschließen sei, dass der Unfallverursacher den Vorfall gar nicht bemerkt hat. Hinweise zum Langholzzug und dessen Fahrer nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581/4820 entgegen.