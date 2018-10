Radfahrer muss bei der Polizei ausnüchtern

In einer Gewahrsamszelle endete der Abend am Dienstag für einen 58-jährigen Mann, der von Polizeibeamten auf der Landstraße 268 volltrunken auf seinem Fahrrad aufgegriffen worden war. Wie die Polizei mitteilt, hatten Zeugen zuvor telefonisch berichtet, dass ein Mann in gefährlichen Schlangenlinien zwischen Pfullendorf und der Abzweigung Rosna unterwegs sei. Von Mengen kommend konnte der Radfahrer etwa 100 Meter vor der Abzweigung Richtung Rosna auf seinem Fahrrad sitzend angetroffen werden. Auf Ansprache sei sofort erheblicher Alkoholgeruch in seiner Atemluft und eine verwaschene Aussprache festgestellt worden. Der Mann sei kaum in der Lage gewesen, von seinem Fahrrad abzusteigen, heißt es in der Polizeimitteilung, und schwankte stark. Ein Alkomattest ergab rund 1,6 Promille. In diesem Zustand war eine gefahrlose Teilnahme am Straßenverkehr nicht mehr möglich, weshalb das Fahrrad am Waldrand verschlossen und abgestellt wurde. Nach einer Untersuchung im Krankenhaus und nach Rücksprache mit dem Bereitschaftsrichter wurde der Betrunkene zwecks Ausnüchterung bis zum Mittwochmorgen in Gewahrsam genommen.