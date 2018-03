Römermuseum: Arbeitsgruppe hat viele Ideen

Eine Kunstgalerie im Café Domus, jährlich wechselnde Sonderausstellungen, ein neugestalteter Außenbereich und verbesserte Akustik. Das neue Konzept, das der Planer Claudio Hils gemeinsam mit einem zu diesem Anlass ins Leben gerufenem Arbeitskreis für das Römermuseum entwickelt hat, birgt viele Veränderungen. Durch die Investition von rund 533000 Euro soll das zuletzt bei den Besucherzahlen schwächelnde Museum zukunftsfähig gemacht werden.

Als eine Art Zwischenbericht hat Claudio Hils die Ergebnisse aus den rund 15 Sitzungen im Arbeitskreis und den Gesprächen mit Architekten, Landschaftsgärtnern, Klimatechnikern, Brandschutzbeauftragten und Archäologen am Dienstagabend im Gemeinderat vorgestellt. Die Stadträte sollten lediglich informiert werden. „Über die Umsetzung des Konzepts werden wir erst im Herbst entscheiden“, so Bürgermeister Stefan Bubeck.

Als wichtigste Zielgruppen werden Radtouristen und Schulklassen genannt. Auf sie sollte die Gastronomie zugeschnitten sein. „Die Museumspädagogik ist ein zentrales Thema“, so Hils. Da die Arbeitsgruppe einen möglichen Anbau von vorneherein aus Kostengründen abgelehnt habe und im Römermuseum selbst nicht ausreichend Platz zur Verfügung stünde, müsste eine externe Lösung gefunden werden. Derzeit werden Schulklassen, die das Museum besuchen, für Projekte oder Gruppenarbeit in Räumen des Kindergartens im Waschhausgässle untergebracht. „Die Lösung ist nicht perfekt, aber es geht“, sagt Hauptamtsleiterin Sabine Reger.

Veraltete Technik und verblichene Drucke der ständigen Ausstellung sollen modernisiert und ausgetauscht werden. „Wir wollen die Ausstellung auf eine Etage komprimieren und so in der zweiten Etage Raum für jährlich wechselnde Sonderausstellungen schaffen“, erklärt Hils. Auf diese Weise könne das Museum auch für die Einheimischen interessant bleiben.

Vorplatz soll Treffpunkt werden

Ein weiteres Angebot für die Bürger könnte sein, dass im gastronomischen Bereich VHS-Kurse, Vorträge, Workshops und andere Veranstaltungen angeboten werden. „Wir hatten an die Themenfelder Heilkunde, Kräuterkunde und römische Kochkunst gedacht“, so Hils. Außerdem könnten in einer Galerie im Cafébe-reich regionale Künstler ausstellen. „Dabei müssten wir allerdings darauf achten, keine Konkurrenz zum Stadtmuseum zu schaffen, sondern zusammenzuarbeiten.“

Durch den Einbau einer Akustikdecke und einer trennenden Glaswand zum Treppenhaus, soll die Akustik verbessert werden. Um die starke Sonneneinstrahlung im Sommer durch die Glasfront zu verringern, soll eine transparente Sonnenschutzfolie aufgezogen werden. Als sehr verbesserungswürdig sieht die Arbeitsgruppe den Außen- und Eingangsbereich des Museums an. Der Vorplatz soll neu gestaltet werden und einen halbkreisförmigen Zuschauerraum mit ansteigenden Sitzreihen bekommen, der als Treffpunkt für Radler und Einheimische dienen soll.