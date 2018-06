Räte beschließen Soforthilfe für Gebäude

Die Stadt Mengen muss schnellstmöglich 130000 Euro in die Reinigung von Lüftungsschächten und -kanälen in öffentlichen Gebäuden investieren. Außerdem hat eine brandschutztechnische Begehung in der Ablachschule ergeben, dass Rettungswege im Hauptgebäude verbessert werden müssen. Kosten: knapp 200000 Euro. Was die Abschottung der Trafostation im Ennetacher Bürgerhaus angeht, wollen Stadtverwaltung und Stadträte noch eine zweite Expertenmeinung einholen.

Lüftungsanlagen: Hygieneprüfungen haben ergeben, dass in vielen Sporthallen und Schulen die Verkeimung in den Lüftungsanlagen die vorgeschriebenen Grenzwerte überschreitet. Die Anlagen und teilweise auch die Lüftungskanalsysteme müssen gereinigt werden (siehe Kasten). „Vor allem die Reinigung des Kanalnetzes ist sehr kostenintensiv, weil es verschlossen in den Decken der Gebäude verläuft“, sagte Fritz Rebstein vom Ingenieurbüro ibp Knaus und Zentner aus Pfullendorf. Die Unternehmen, die mit der Reinigung beauftragt würden, könnten abends und nachts arbeiten, um den laufenden Betrieb in den Schulen und Hallen nicht zu stören. Fünf Anlagen mussten sofort stillgelegt werden. Die Reinigung in der Mehrzweckhalle in Blochingen ist bereits erfolgt. Die übrigen vier Anlagen befinden sich im Hauptgebäude der Realschule. Laut Rebstein gäbe es keine Beeinträchtigung für Schüler und Lehrer oder Schimmelbildung, solange manuell ausreichend gelüftet würde.

Ablachschule: Der Brandschutzsachverständige Manfred Oelmaier, der sich die Räume der Ablachschule angesehen hat, hat die dringende Umsetzung von vier Punkten gefordert: Das Frühwarnsystem soll mit Rauchmeldern und einer erweiterten Lautsprecheranlage verbessert werden, ein zweiter Rettungsweg muss her, der Fluchtweg durch zusätzliche Türverbindungen zwischen den Klassenräumen erleichtert werden und das Gebäude soll in Rauchabschnitte einteilbar sein. Zusätzliche Rettungswege sollen über zwei Außentüren und Außentreppen entstehen.

„Eine Rauchmeldeanlage, die im Alten Fuchs nicht mehr benötigt wird, können wir sofort einbauen“, erklärt Karl-Heinz Ehrmann, Erster Beigeordneter der Stadt. Die restlichen Baumaßnahmen können erst in den Sommerferien 2015 umgesetzt werden. „Das liegt zum einen daran, dass die Arbeiten geplant und ausgeschrieben werden müssen, zum anderen wollen wir den Schulbetrieb nicht behindern.“

Bürgerhaus Ennetach: Eine Prüfung der Elektroinstallationen im Bürgerhaus haben ergeben, dass die Trafostation nur mangelhaft gegenüber der Halle und sicherheitstechnischen Anlagen abgeschottet sei. Ein Fachplaner empfahl eine Abschottung, die etwa 26500 Euro kosten würde. Die Räte wollen nun aber erst noch eine zweite Meinung hören. Die jetzige bauliche Situation sei immerhin beim Bau von einem TÜV-Sachverständigen abgenommen worden.

In folgenden Gebäuden müssen Reinigungen vorgenommen werden: Mehrzweckhalle Blochingen (Lüftung bereits erfolgt, Kanal), Realschule Sporthalle und Duschen (Lüftung, Kanal), Werkrealschule Küche (Lüftung), Sportbau (Lüftung) Aula (Lüftung, Kanal), Aula Küche (Lüftung, Kanal), Bürgerhaus Ennetach (Lüftung, Kanal), Gymnasium (Lüftung, Kanal), Ablachhalle (Lüftung, Kanal).