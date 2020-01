Pub Café bastelt aus Bons Girlanden

Eine 64-jährige Frau ist am vergangenen Dienstagnachmittag, 21. Januar, in einem Wohnhaus in der Bad Saulgauer Innenstadt bei einer Auseinandersetzung mit einem 83-jährigen Tatverdächtigen durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Das teilten die Staatsanwaltschaft und das Polizeipräsidium Ravensburg am Freitagmorgen in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Sowohl der 64-Jährige als auch der 83-Jährige liegen noch im Krankenhaus.

Hausbewohner wurden demnach gegen 14.