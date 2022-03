Projektgruppe startet Umfrage in Blochingen

Die Projektgruppe Wohnen des Bürgervereins „Alt werden in Blochingen“ (AwiB) hat es sich zur Aufgabe gemacht, zusammen mit den Einwohnern bezahlbaren Wohnraum im Ort zu schaffen. Das elfköpfige Blochinger Team trifft sich seit Februar 2021 meist online. Das geht aus einer Pressemitteilung der Gruppe hervor. In zahlreichen Sitzungen wurde erarbeitet, welche Voraussetzungen nötig sind, damit Jung und Alt in Blochingen in Zukunft gut leben können. Unter anderem wurde überlegt wie und wo ein Mehrgenerationen-Wohnhaus realisiert werden kann und welche Wohnformen möglich sind.

Die Vision der Gruppe ist es, Zwei-, Drei- und Vierzimmerwohnungen in zentraler Lage zu schaffen. Zusammen mit Interessierten soll Wohnraum sowohl für Rentnerinnen und Rentner, junge Familien, Alleinstehende, Paare und Alleinerziehende entstehen. Dabei stehen die Zusammengehörigkeit, die sorgende Gemeinschaft und Toleranz für ein lebenswertes Blochingen im Vordergrund.

Damit solch ein zukunftsweisendes und nachhaltiges Wohnprojekt verwirklicht werden kann, wird ein Grundstück oder bestehendes Gebäude gesucht. In den nächsten Tagen werden Informationsflyer an die Blochinger Haushalte verteilt. Auf dem Flyer befindet sich unter anderem ein QR-Code zur Teilnahme an einer Onlinebefragung. Die Projektgruppe Wohnen und der Bürgerverein „Alt werden in Blochingen“ bittet um rege Teilnahme an der Umfrage. Teilnahmeberechtigt sind alle ab 18 Jahren. Es werden Fragen zum Wohnungsbedarf, zum Mehrgenerationenwohnen allgemein und zur persönlichen Meinung gestellt. Mit der Teilnahme an der Umfrage haben die Blochinger Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich an der Initiative zu beteiligen und sie zu unterstützen.

Die Projektgruppe wird sich der Öffentlichkeit in einer Präsenzveranstaltung vorstellen. Interessierte sind aufgerufen, sich an eins der im Flyer aufgelisteten Gruppenmitglieder der Projektgruppe zu wenden. Der Bürgerverein AwiB freut sich auf zahlreiche Interessenten und wird über die Fortschritte informieren.