Private Vorhaben profitieren vom ELR-Programm

Die durch das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) geförderten Projekte sind am Donnerstag von der Landesregierung bekannt gegeben worden. Mit einer Summe von 67 Millionen Euro werden insbesondere die Innenentwicklung und Wohnraum gefördert. 4,13 Millionen Euro sollen in den Landkreis Sigmaringen fließen. Auch Antragsteller aus den Städten Mengen und Scheer sowie der Gemeinde Hohentengen profitieren von dem Programm.

Das Bauvorhaben der DAS Private Jets GmbH aus Mengen wird mit 141800 Euro gefördert. Bewilligt hat den Zuschuss die L-Bank. Die Geschäftsführer Wolfram und Melanie Wächter wollen eine Flugzeughalle mit angegliederten Büroräumen errichten. 49 350 Euro erhält der Eigentümer des Gebäudes in der Holzstraße 8 in Ennetach. Hier sollen Flächen zur Schaffung einer eigengenutzten familiengerechten Wohnung umgenutzt werden. Für die Erstellung einer barrierefreien Wohnung und einen Baulückenschluss in der Pfullendorfer Straße 9 in Mengen werden 20 000 Euro bewilligt.

In Scheer wurden zwei Anträge ins Programm aufgenommen. Ein leerstehendes Wohnhaus mit ehemalig landwirtschaftlich genutzter Scheune in der Fabrikstraße 8 soll abgerissen und das Grundstück neu geordnet werden. Dafür gibt es 11 850 Euro. Um an derselben Stelle ein Einfamilienhaus zu errichten werden 20 000 Euro Zuschuss gegeben.

Nach Hohentengen, das nicht mehr ELR-Schwerpunktgemeinde ist, fließen 130 000 Euro für private Projekte. Ein leerstehender Laden im Erdgeschoss des Gebäudes am Seelenbach 6/1 soll zu einer altersgerechten, barrierefreien Wohnung umgebaut und saniert werden. Dieses Projekt wird mit 70 000 Euro unterstützt. Jeweils 20 000 Euro gehen an Vorhaben in der Beizkofer Straße 18 (Neubau eines Zweifamilienhauses nach Abbruch des bestehenden Gebäudes zur Eigennutzung und Vermietung) und dem Geometerweg 9 (Neubau einer alters- und behindertengerechten Wohnung zur Eigennutzung). In der Jägergasse 11 in Ursendorf soll das bestehende Gebäude abgerissen werden und ein neues altersgerechtes Wohnhaus erstellt werden. Hierfür wurden ebenfalls 20 000 Euro bewilligt.

Die Landtagsabgeordnete der Grünen Andrea Bogner-Unden begrüßt die Förderungen: „Wir wollen, dass unsere Ortskerne lebenswert bleiben. Wir wollen wohnortnahe Versorgung, wohnortnahes Arbeiten und einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr.“