Praktikanten machen sich startklar für die Zukunft

Das Projekt Startklar ist angelaufen, die Praktikanten sammeln in den Partnerunternehmen bereits Erfahrungen, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die schuljahresbegleitende Berufsorientierung mit Praktikumscharakter findet für die Achtklässler der Gemeinschaftsschule, Sonnenlugerschule und der Realschule Mengen regelmäßig dienstagnachmittags statt. Sie hat zum Ziel, die Stärken und Kompetenzen der Schüler in den Fokus zu rücken. Dabei erhalten sie Einblicke in kaufmännische, gewerbliche und sozialen Berufe.

Bei der Mengener Niederlassung von Raab Karcher wird 2020 die gesamte Niederlassung renoviert und neu strukturiert. Das hindert das Unternehmen für Baustoffe allerdings nicht, drei Plätze für Startklar-Praktikanten zur Verfügung zu stellen. Zwei davon sind im kaufmännischen Bereich angesiedelt, in dem Selim (13) und Marvin (14) Einblicke in den Betrieb erhalten. Dort wird ihnen bereits die wichtige Sortierung und Digitalisierung von Lieferscheinen und Rechnungen zuteil – eine große Verantwortung. Denn nur über diese können bei Nachfragen wichtige Informationen zurückverfolgt werden. Dabei zeigen sie großes Interesse und geben sich, wie Niederlassungsleiter Klaus Kaiser laut der Mitteilung bestätigen kann, wirklich große Mühe.

Auch bei der Hohentenger Zweigstelle des Hauses Nazareth in der Göge-Schule wird die sogenannte verlässliche Grundschule angeboten. Das heißt, Eltern werden unterstützt, wenn die Kinder über die Unterrichtszeit hinaus betreut werden sollen. Neben Spiel- und Sportangeboten soll es in Zukunft auch auch verschiedene Projekt- und Themenräume wie ein Musikzimmer oder einen Kunstraum geben. Praktikant Jonas ist dort eine große Hilfe, heißt es in der Pressemitteilung. Ihm macht die Betreuung Spaß und er sieht sich später eventuell selbst in diesem sozialen Beruf.

Montieren, Einbauen, Inventur, Qualitätssicherung, Profile reinigen – abwechslungsreicher könnten die Aufgaben nicht sein, die Daniel (14) bei Alpu verrichtet. Dort erhält er Einblicke in die Abteilung der Aluminium-Profile, die neben dem Bereich der kathodischen Tauchlackierung (KTL) und der Pulverbeschichtung zu einer der wichtigsten Sektionen der Firma zählt. Wenngleich der Schüler später lieber im kaufmännischen Bereich arbeiten möchte, ist er laut Mitteilung überrascht, wie facettenreich die Aufgaben im gewerblichen Bereich sein können. Sein Betreuer Dirk Hempel findet an Startklar gut, dass Daniel wöchentliche Einblicke in die Arbeit des Unternehmens erhält und dabei einiges lernen kann. Zudem ist er mit seinem Praktikanten sehr zufrieden.

Die Baustoff-Firma Wölpert bietet dieses Jahr erstmals Platz für einen Startklar-Praktikanten. Dieser erhält nicht nur umfangreiche Einblicke in den kaufmännischen Bereich, sondern kann – dank eines Wechsels alle zwei Wochen in eine andere Abteilung – vielfältige Eindrücke sammeln. Dabei ist für den Praktikanten das Büro im 2019 neustrukturierten Eingangsbereich in der Ertinger Niederlassung besonders interessant, weil er dort erster Ansprechpartner für Kunden ist. Dies bedarf einer hohen Kundenaffinität, was dem Schüler der Sonnenlugerschule laut einer Praktikumsbetreuerin, die selbst im zweiten Ausbildungsjahr ist, aber schon ganz gut gelingt.

Kleidung falten, Etikettieren, dekorieren – nicht nur theoretische Aufgaben bringt das Praktikum im Bekleidungshaus Wahl in Ertingen mit sich. Auch wenn es sich eigentlich um ein Praktikum im kaufmännischen Bereich handele, so seien Dinge wie Inventur unerlässlich für die wichtigen Einblicke in den Alltag der Einzelhandelsverkäufer. Der vollelektronische Wareneingang erleichtere den Umgang mit dem Computer, und eilige Kundenbestellungen werden sogar hochmodern über das Tablet abgewickelt, sagt Stephanie Winkler, die Betreuerin der Praktikantin, laut einer Pressemitteilung. Der Realschülerin macht das Praktikum nicht nur Spaß, sondern sie ist auch dankbar für die viele Erfahrung, die sie wöchentlich mitnehmen kann.