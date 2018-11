Prügelei: Männer müssen ins Krankenhaus

Zwei Männer sind am Samstag bei einer Prügelei in der Wilhelmiterstraße in Mengen verletzt worden und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Wie die Polizei mitteilt, nahm der Streit gegen 23 Uhr seinen Ausgang in einer Bar, als zwei der Beteiligten, ein 39-Jähriger und ein 28-Jähriger, nach dem Betreten des Lokals vom Wirt gebeten wurden, wegen eines bestehenden Hausverbots sofort wieder zu gehen. Daraufhin kam es zunächst zu einem Wortgefecht mit dem Wirt, in das sich schließlich auch andere Gäste der Bar einmischten. In der Folge verlagerte sich der Streit auf die Straße. Ein Zeuge konnte beobachten, wie mehrere Personen auf den 28-jährigen sowie den 29-jährigen Mann einschlugen bis beide am Boden lagen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.