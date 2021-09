Positives Zwischenfazit für die Biberbahn

Als einen „vollen Erfolg im wahrsten Sinne des Wortes“ bezeichnen die Vertreter des kommunalen Eisenbahn-Infrakstruktur-Unternehmens (EIU) Ablachtalbahn der Stadt Meßkirch und des Fördervereins Ablachtalbahn den Start der Biberbahn in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Die Bahn pendelt seit Anfang August immer sonntags auf der reaktivierten Ablachtalbahnstrecke zwischen Stockach, Meßkirch und Mengen.

„Die Fahrgastzahlen begeistern uns alle sehr“, wird Eisenbahnbetriebsleiter und Berater der Ablachtalbahn Frank von Meißner zitiert. „Bereits am Eröffnungstag am 8. August hatten wir sagenhafte 515 Fahrgäste und 91 Fahrräder.“ Die Nachfrage habe seither kaum nachgelassen: „Im Durchschnitt der letzten sechs Wochen befördern wir pro Tag rund 400 Fahrgäste und 80 Fahrräder“, freut sich von Meißner. Nach Angaben der landeseigenen Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg (der Bestellorganisation des Verkehrsministeriums für den Schienenpersonennahverkehr) sei die Biberbahn damit zur erfolgreichsten Bahnreaktivierung der vergangenen Jahre geworden. Bei den baden-württembergischen Ausflugsverkehren belege sie den drittbesten Platz.

„Sehr interessant ist, dass wir dabei auch echte Fern-Fahrgäste haben, etwa von Stockach über die Ablachtalbahn nach München oder Ulm, oder auch Fahrgäste von Meßkirch in die Schweiz,“ sagt Severin Rommeler vom Förderverein Ablachtalbahn. „Der Großteil der Fahrgäste sind aber natürlich Ausflügler.“ Geschätzt seien rund die Hälfte überregionale Fahrgäste, die in unsere Region hineinfahren, und rund die Hälfte Einheimische, die mit der Ablachtalbahn einen Ausflug machen.

„Damit wird die Strecke ihrer Erwartung gerecht, auch den Tourismus in unserer Region zu beflügeln,“ freut sich Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick in der Mitteilung über den unerwartet großen Erfolg der kommunalen Bahn. „Wir haben uns Impulse für Gastronomie und die Tourismuswirtschaft erhofft, und diese Hoffnungen hat unsere kommunale Bahn mehr als erfüllt.“

Das unterstreiche auch ein Dampfzug aus Basel, der bei einer Rundfahrt am vergangenen Samstag die Biberbahn von Stockach bis Mengen befuhr und in Meßkirch Station machte – wo dann rund 250 Fahrgäste aus der ganzen Schweiz in die Stadt schwärmten. Dies war ein besonderer Höhepunkt für die frisch reaktivierte Ablachtalbahn und soll 2022 wiederholt werden.

Die 40 Kilometer lange Ablachtalbahn zwischen Mengen und Stockach wurde Ende 2020 von Sauldorf und Meßkirch gekauft und wird von den beiden Kommunen als Eisenbahn-Infrastruktur-Unternehmen betrieben. Die Biberbahn fährt an Sonntagen in diesem Jahr noch bis zum 17. Oktober. Infos unter www.biberbahn.de.