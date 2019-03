Popchor singt zugunsten der Astrid-Lindgren-Schüler

Der Popchor „Wir für Euch“ tritt am Sonntag, 24. März, um 19 Uhr in Rulfingen in der Pfarrkirche St. Ulrich auf. Das Benefizkonzert findet zugunsten des Fördervereins „Lernen Fördern Mengen“ statt. Die Einnahmen sollen direkt den Schülern der Astrid-Lindgren-Schule zugutekommen.

Geplant ist die Finanzierung einer Kooperation mit der Musikschule in Mengen. Es soll eine Trommelgruppe entstehen, die damit das ganze Schuljahr finanziert werden kann. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten. Über zahlreiche Besucher würden sich die Veranstalter freuen. Der Sigmaringer Popchor „Wir für Euch“ besteht nun seit mehr 25 Jahren und bietet in seinen Konzerten ein abwechslungsreiches und mitreißendes Programm. Das Repertoire umfasst Musik aus sämtlichen Stilrichtungen, vom ursprünglichen Gospel über Musicals und bekannte Filmmelodien, afrikanischer Folklore, bis hin zu Pop-Oldies und aktuellen Hits.Der Popchor hat sich zum Ziel gesetzt, die Erlöse aus Konzerten fast ausschließlich sozialen Zwecken zur Verfügung zu stellen. So wurden verschiedenste Projekte im Landkreis Sigmaringen unterstützt, wie Kinderschutzbund, Obdachlosenhilfe, Notfallseelsorge, Kindergärten, Nachbarschaftshilfe, psychosoziale Beratungsstelle, Kirchenrenovationen und vieles mehr.