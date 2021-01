Polizei sucht Zeugen: Geldbeutel aus Auto gestohlen

Bereits am vergangenen Samstag ist ein auf dem Parkplatz am Reisercenter in Mengen ein Geldbeutel aus silbernen VW Beetle gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, wird derzeit davon ausgegangen, dass sich Tat gegen 16.45 Uhr ereignete, während die Besitzerin ihren Einkaufswagen zurückbrachte. Währenddessen lag die Geldbörse im Einkaufskorb auf dem Beifahrersitz des unverschlossenen Autos. Der Diebstahlsschaden beträgt mehrere hundert Euro. Das Fahrzeug war gegenüber eines Imbisswagens geparkt, bei dem sich zur Tatzeit laut Aussage des Opfers zahlreiche Menschen aufgehalten haben. Daher bittet der Polizeiposten Mengen Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, sich unter Telefon 07572/5071 zu melden.