Polizei sucht Unfallzeugen

Ein Unfall hat sich am Mittwoch gegen 15.15 Uhr auf der Bundesstraße 32 bei Mengen ereignet. Wie die Polizei mitteilt, wollte der bislang unbekannte Fahrer eines Kastenwagens von der Straße „Am Flugplatz“ nach links auf die Bundesstraße in Richtung Mengen abbiegen. Dabei übersah er eine mit Vorfahrt von Mengen kommende Autofahrerin. Die 38-Jährige bremste und lenkte ihren Wagen hinter dem Kastenwagen vorbei. Bei diesem Ausweichmanöver geriet sie auf den Grünstreifen und fuhr gegen einen Leitpfosten und einVerkehrszeichen. Der Fahrer des Kastenwagens verringerte kurz seine Geschwindigkeit, fuhr anschließend jedoch weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. An dem Auto der Frau entstand einen Sachschaden in Höhe von über 3000 Euro, es musste abgeschleppt werden.