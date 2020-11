Polizei sucht Unfallflüchtigen

Auf der Wendeplatte im Posener Weg in Mengen hat in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagmorgen ein Autofahrer einen geparkten Land Rover angefahren. Das teilt die Polizei nun mit. Der Unfallverursacher fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den Schaden von etwa 1000 Euro am geparkten Wagen zu kümmern. Hinweise auf den Flüchtigen sind an die Polizei unter Telefon 07572/5071 zu richten.