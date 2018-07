Polizei sucht Fahrzeugbesitzer

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der sein Fahrzeug am Dienstag, 24. Juli, gegen 15.30 Uhr in der St.-Martin-Straße vor einer Arztpraxis abgestellt hatte. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, hat ein Autofahrer beim Abbiegen ein geparktes Fahrzeug gestreift und ist daraufhin sofort zum Polizeirevier Mengen gefahren, um dies zu melden. Als die Polizisten mit dem Verursacher an die Unfallstelle zurückkehrten, war das geschädigte Fahrzeug nicht mehr vor Ort. Der Fahrzeughalter wird gebeten, sich bei der Polizei Mengen unter der Telefonnummer 07572/5071 zu melden.