Polizei stellt eine Ladendiebin

Die Polizei hat am Mittwoch in Mengen eine Ladendiebin gestellt. Wie aus der Mitteilung der Polizei hervorgeht, war die 51-jährige Tatverdächtige gegen 15 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Eisenbahnstraße dabei beobachtet worden, wie sie Waren auspackte und in ihrer Tasche verstaute. Als sie an der Kasse angesprochen wurde, weil sie nur Süßigkeiten im Wert von 3,56 Euro auf das Band gelegt hatte, ging sie in die entsprechende Abteilung zurück, um dort eingesteckte Waren zurückzulegen. Die Polizei stellte bei der 51-Jährigen schließlich Waren im Wert von nahezu 200 Euro sicher.