Polizei greift betrunkene Jugendliche auf

Durch eine Zeugin wurden der Polizei am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr drei offensichtlich stark betrunkene Jugendliche im Bereich eines Einkaufszentrums in Mengen mitgeteilt. Vor Ort wurden laut Polizeibericht zwei 17-jährige Jugendliche sowie ein 20-jähriger Heranwachsender angetroffen. Einer der Jugendlichen war nahezu bewusstlos und wurde von einem hinzugerufenen Rettungswagen aufgrund seiner starken Alkoholisierung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Beim zweiten 17-Jährigen wurde von den Polizeibeamten ein Atemalkoholwert von über 2,1 Promille festgestellt, der 20-Jährige hatte lediglich etwa ein Promille. Angeblich hatte das Trio zuvor in einem Gebüsch beim Friedhof drei Wodka-Flaschen im Gebüsch gefunden und diese dann in Euphorie über diesen Zufallsfund sogleich gemeinsam geleert. Der stark betrunkene Jugendliche wurde von der Polizei nach Hause gebracht und einem Erziehungsberechtigen übergeben.

Die polizeilichen Ermittlungen zur Herkunft der drei Flaschen Wodka und zu der Frage, ob die Flaschen wirklich gefunden oder möglicherweise gekauft und dann den Minderjährigen überlassen wurden, dauern an.