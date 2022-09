Pianistin erspielt 1800 Euro für die Ukraine-Hilfe

In ihrer Klavier-Konzertreihe 2022 machte Chiaki Nagata nach Auftritten in Sigmaringen und Überlingen am Sonntag, 18. September, auch Halt in Mengen. Wie die Stadt bekannt gibt, waren rund 120 Besucher ins Bürgerhaus Ennetach gekommen.

Das Programm beinhaltete Stücke von Händel, Mozart und Chopin. Zum Abschluss gab die Pianistin eine Zugabe in Form eines ukrainischen Stücks. Bürgermeister Stefan Bubeck, der das Konzert eröffnete, dankte der Musikerin für ihre Darbietung. Dem schlossen sich laut Mitteilung auch die Besucher an, die die Pianistin mit Standing Ovations feierten und insgesamt weit über 1000 Euro zugunsten der Ukraine-Hilfe spendeten. Zusammen mit dem Spendenbetrag aus dem Konzert in Sigmaringen ist eine Summe von knapp 1800 Euro zusammengekommen.