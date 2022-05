Pferde gehen mit Kutsche durch

Verhältnismäßig glimpflich ausgegangen ist der Alleingang zweier Pferde mit einer Kutsche am Sonntag kurz vor 13 Uhr. Die Führerin der Kutsche hatte diese laut Polizeibericht an einem Waldstück zwischen Mengen und Scheer kurz verlassen, als die Tiere Panik bekamen und das Weite suchten.

Unter anderem trabten die Pferde kurzzeitig auf der B 32, wo sie durch zwei aufmerksame Verkehrsteilnehmer begleitet und abgesichert wurden. An der Abfahrt in Richtung Scheer/Im Olbert bog ein Pferd links, das andere rechts ab, weshalb die Kutsche in der Mitte mit einem Verkehrszeichen kollidierte, das die Flucht jäh stoppte. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden, die Tiere erlitten ersten Erkenntnissen zufolge nur oberflächliche Verletzungen.