Pfarrer Moser thematisiert Kirchenaustritte

Viele gläubige Christen aus nah und fern haben sich zum Familiensonntag der Katholischen Landbewegung des Bezirks Hohenzollern-Sigmaringen im Wendelinsaal in Rulfingen getroffen. Pfarrer Markus Moser aus Krauchenwies referierte zur aktuellen Situation der Kirchenaustritte. Er zitierte die Bibelstelle nach Joh.6,67: „Wollt auch Ihr gehen?“

In seinen Ausführungen ging er auf die zur Zeit schwierige Situation durch Missbrauchsskandale und Glaubensschwund in der katholischen Kirche ein, die für einen Priester und die Gläubigen sehr bedrückend sei. Danach zeigte der Referent aber auch auf, wie viel Gutes die Kirche auch mit Kirchensteuermitteln für die Gesellschaft im spirituellen und in Sozialen Diensten leiste. Er nannte dabei unter vielen anderen die Kitas, Jugendverbände, Caritas, Hochschulen, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Kirchenmusik und Chöre allein im Erzbistum Freiburg, wo sich zigtausende Menschen aktiv einbringen.

Der christliche Glaube an Jesus Christus, sein Leiden und Tod am Kreuz und seine Auferstehung der durch die Kirche verkündet wird, verändere die Menschen positiv in schwierigeren Zeiten. So gelte es für uns, wie Petrus vor 2000 Jahren sagte „Herr, zu wem sollen wir gehen, Du hasst Worte ewigen Lebens!“

Bei Kaffee und Zopfbrot stand Pfr. Moser in einer lebhaften Diskussion für viele Fragen und Antworten zu Verfügung. Mit einer feierlichen Abschlussandacht um Frieden auf der Welt und herzlichen Dankesworten von Josef Kugler endete der Familiensonntag.