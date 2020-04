Pfarrer Kuchelmeister feiert 100. Geburtstag

Der 12. April 2020 ist für die Blochinger ein denkwürdiges Datum. Sie freuen sich, dass Pfarrer Rudolf Kuchelmeister als ältester Bürger seinen 100. Geburtstag feiern darf. Als Urblochinger am 12. April 1920 geboren, wuchs er als 17. von 18 Kindern in der Blochinger Mühle auf.

Nach dem Abitur wurde Rudolf Kuchelmeister 1939 zum Arbeitsdienst eingezogen. 1940 begann er sein Theologiestudium in Tübingen. Anschließend wurde er zur Wehrmacht eingezogen. Nach seiner Entlassung aus der russischen Gefangenschaft hat er 1946 sein Theologiestudium wieder aufgenommen und war im Priesterseminar in Rottenburg.

Nach der Priesterweihe in Weingarten feierte er seine Primiz am 10. April 1950 in Blochingen. Als Vikar in Schwäbisch Gmünd, als Kurat in Stuttgart-Echterdingen und als Pfarrer in Wilhelmskirch hat er bis 1999 gewirkt. Mit 75 Jahren konnte er wählen – entweder Pensionierung oder künftig zehn Pfarreien – Pfarrer Kuchelmeister wählte die Pfarreien. Danach widmete er sich seelsorgerischen Aufgaben im Kloster Kellenried.

Vor 21 Jahren erfolgte der Umzug nach Blochingen in den Unruhestand. Bei der Familie seines Neffens Wolfgang Uhl fand er eine neue Heimat. Hier wurde er voll in die Familie integriert und wird seither von Wolfgang und Maria Uhl liebevoll umsorgt. Die regelmäßigen sonntäglichen Gottesdienste in Blochingen und Mittwochsgottesdienste in Ennetach sind und waren für ihn eine feste Größe, sein Lebensinhalt. Außerdem hat er als Pfarrer im Ruhestand an vielen anderen Orten Gottesdienste gefeiert. Regelmäßig in Wilhelmskirch, in Mieterkingen sowie sporadisch in Heudorf, in Scheer und überall, wo er sonst noch gebraucht wurde.

Seine große Leidenschaft galt dem Bergsteigen, Wandern und Skifahren. Durch seine offene, freundliche und bescheidene Art ist es nicht zuletzt sein Verdienst, dass die Blochinger Kirchengemeinde seit vielen Jahren eine beständig große Ministrantenschar hat. Pfarrer Kuchelmeister hat ein großes Herz. Bei seinen vielen Wanderungen rund um Blochingen war er im Herbst stets frühmorgens beim Schlehensammeln und war mit ihnen bepackt täglich unterwegs. Er versorgte das halbe Ort damit. Er liebt die Menschen, besonders die Kinder. Viele werden, wenn sie diese Zeilen lesen, an seine Großzügigkeit und Warmherzigkeit denken.

Er ist mit Leib und Seele Seelsorger. Deshalb waren ihm regelmäßige Krankenbesuche, Trauerbegleitung, Geburtstagsbesuche und Gespräche mit den Menschen, die er traf, überaus wichtig. Die Mitglieder der katholischen Kirchengemeinde in Blochingen wünschen ihrem Pfarrer Rudi Kuchelmeister von Herzen alles erdenklich Liebe und Gute, sowie Gesundheit und Gottes reichen Segen. Die Blochinger freuen sich nun darauf, Kuchelmeisters 70-jähriges Priesterjubiläum sowie seinen 100. Geburtstag gemeinsam mit ihm zu feiern.