Parkplatz-Streit endet in Schlägerei

Ein Streit, der am Freitag auf dem Penny-Parkplatz in Mengen zwischen zwei Gruppen entbrannte, endete laut Polizeibericht in einer Schlägerei. Dabei wurde eine Person verletzt. Der Streit war aus bislang unbekannten Gründen zwischen zwei Gruppen zunächst verbal entbrannt. In weiteren Verlauf hätten dann aber einzelne Menschen, im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, zum Teil sehr aggressiv aufeinander eingeschlagen. Danach seien eine Frau und drei Männer in einem Auto geflüchtet. Im Zuge der Fahndung konnte die alarmierte Polizei das Fahrzeug sichten und kontrollieren. Eine der angegriffenen Personen musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Es wir nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.