Parfümerie Manter hat nur noch wenige Tage geöffnet

Nach über 42 Jahren in der Mengener Innenstadt sind die Tage der Drogerie Parfümerie Manter mit Reformabteilung nun endgültig gezählt. Ihren Abschied hatte Inhaberin Waldtraud Manter schon im vergangenen Jahr angekündigt, nun soll Samstag, 16. Juli, der letzte Öffnungstag sein.

Ende nach 60 Jahren Berufstätigkeit

Bis dahin können Kunden im Räumungsverkauf noch bis zu 70 Prozent reduzierte Markenware kaufen. Nach 60 Jahren Berufstätigkeit, davon 45 Jahre in der Selbstständigkeit, möchte sich Waldtraud Manter gemeinsam mit ihrem Team bei der Kundschaft ihre jahrelange Treue bedanken. Viele schätzten das Sortiment, das Angebot an Duft- und Pflegemarken und die Fachberatung - mit der Schließung der Parfümerie wird in Mengen eine Ära zu Ende gehen.

Besonders schwerfällt der Abschied auch Claudia Kromer, die mit dem Geschäft eng verbunden und seit mehr als 40 Jahren eine treue Mitarbeiterin ist. Sabine Vollmert ist seit mehr als zehn Jahren im Team. Waltraud Manter betrieb in der Vergangenheit mit ihrem Mann neben dem Geschäft in Mengen auch Filialen in Albstadt-Tailfingen, Albstadt-Ebingen, Sigmaringen und Bad Saulgau.