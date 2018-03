Paare können perfekte Hochzeit planen

Ganz in Weiß sind Stadt und Umland gehüllt gewesen, und im Blumen- und Pflanzencenter Bosch gab es wunderbare Blumensträuße. Die zweite Hochzeitsmesse hat es zwar komplett eingeschneit, doch in den Glashäusern war vieles geboten, um auf unterhaltsame Weise eine perfekte Hochzeit vorzubereiten. Es machte Spaß, von Stand zu Stand zu gehen und mit den Ausstellern gute Gespräche zu führen und schöne Ideen zu entwickeln.

Mittelpunkt der Hochzeitsmesse waren die Brautkleider von La Monique aus Ennetach. Wundervolle Spitzen, kostbare Stoffe und elegante Schnitte machten Lust, sich in einen weißen Traum zu hüllen. Für Bräutigam und Brautgesellschaft boten La Monique und das Pfullendorfer Modehaus Langer originelle und exklusive Mode für den besonderen Tag. Das Modehaus Langer hatte auch Schuhe, Taschen und Originelles ausgestellt. Trauringe und Schmuck stellte das Mengener Fachgeschäft Buck aus. Eine breite Palette an schlichten bis aufwendigen Ringen machte die Auswahl zu einem Genuss, weil sie individuell und kompromisslos getroffen werden kann. Der Ring ist das Zeichen der Verbindung und sollte an der Hand für immer Freude machen.

Edlen Blumenschmuck brauchen die Braut und die Hochzeit insgesamt. Dies bot in eindrucksvollen Beispielen das ideenreiche Team des Blumencenters Bosch. Auf eingedeckten Tischen blühten zauberhafte Gestecke auf. Der Braut wurden liebevolle Sträuße an die Hand gegeben. Für das Auto waren originelle Gestecke gebunden worden. Sogar den feinen Blumenschmuck für die Kirchenbank gab es zu sehen. In diesem ansprechenden Ambiente fühlten sich die Messebesucher wohl. Neben dem Hochzeitsschmuck blühte der Frühling mit hellen Narzissen und duftenden Hyazinthen auf, und es deutete sich Ostern mit den herrlichen Dekorationsobjekten und kleinen Geschenken an.

Elegante Frisuren

Die Braut wünscht sich an diesem schönen Tag, selber auch besonders schön zu sein. Für die Haare bot Daniela Verdano elegante, verspielte, anspruchsvolle Frisuren an, um die Silhouette der Braut und den Stil des Kleides zu unterstreichen.

Für das Festmahl bot sich das Haus am See als schöne Gaststätte mit Blick auf das Wasser an. Ein gedeckter Tisch zeigte, dass auf Tischkultur großer Wert gelegt wird. Am Büffett wurden Kostproben von süßen und deftigen Fingerfoods für den Aperitif oder die Mitternachtsüberraschung angeboten, die hervorragend schmeckten. Auch Rewe hatte einen Stand und warb für das Catering mit Häppchen und Dessertgläschen. Für die Hochzeitstorte kann die Bäckerei Bochtler angefragt werden. Die Probiererle wurden gern angenommen und gelobt.

Damit die Stimmung steigt und richtig gefeiert wird, braucht es Musik. Die Sängerin Martina Elsäßer aus Wilhelmsdorf unterhielt die Besucher mit ihrer schönen warmen Stimme. Sängerin und Traurednerin Tanja Fimpel aus Ravensburg präsentierte sich am Sonntag. Wer lieber einen DJ möchte, um die Hochzeitsgesellschaft auf Hochstimmung zu bringen, kann DJ Oli E. Oli Engler aus Mengen und seine breite Auswahl an Musikrichtungen buchen. Die Technik für eine gelungene Feier bot das Unternehmen SK-Audio aus Kolbingen an.

Auf der Messe trafen die Besucher auf die Blochinger Fotografin Kristina Dirlewanger. Die Brautleute halten gerne den Tag auf Bildern fest, lassen sich in Ruhe fotografieren oder inszenieren das fröhliche Fotografieren der Gäste mit den kühnsten Requisiten, um ein lustiges Erinnerungsbuch anzufertigen. An diesem Stand genossen es die Besucher, auch Kinder und Jugendliche, ein cooles Foto von sich machen zu lassen.

Schließlich gab es noch das Angebot von Escape, das Räume zur Unterhaltung und interaktive Spiele für kleine Gesellschaften verspricht, zum Beispiel für Junggesellinnen- und Junggesellenabschiede. Der Rundgang war unterhaltsam und sehr informativ. Man fand viele schöne Beispiele und Möglichkeiten, um eine perfekte Hochzeitsfeier zu planen.