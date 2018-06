Paar lernt sich beim Dreschen kennen

Seit 60 Jahren sind Karl und Gisela Beck bereits verheiratet. Am 23. November 1954 gaben sie sich in Mengen das Ja-Wort. Der Hochzeitstag war ein Dienstag, wie sich Gisela Beck noch erinnern kann. Damals sei es üblich gewesen, unter der Woche zu heiraten und nicht am Samstag – der Pfarrer habe nämlich befürchtet, dass ansonsten am Tag darauf zu wenige Leute in die Kirche kommen würden, wie Gisela Beck schmunzelnd berichtet. Jetzt haben die Eheleute am vergangenen Sonntag ihre diamantene Hochzeit gefeiert. Da war es genauso neblig wie vor 60 Jahren am 23. November 1954, erinnert sich Gisela Beck.

Die beiden sind in Mengen keine Unbekannten. Karl Beck war Stadtgärtner: Er gestaltete die Verschönerung Mengens mit, beispielsweise wurden in seiner Zeit der Stadtgraben und auch das Freibad neu angelegt. Dazu war er Bürgerwach- und Feuerwehrmitglied. Und er war mehr als 20 Jahre lang Vorsitzender des Obst- und Gartenbauvereins und hat den Verein entscheidend geprägt.

Gisela Beck verkauft Erdbeeren

Ein Begriff ist sein Name auch deshalb, weil er 35 Jahre lang Erdbeerfelder auf dem Missionsberg, in Blickweite zu Real- und Hauptschule, betrieb. Manch ein Schulkind nutzte die Gelegenheit und habe die eine oder andere Erdbeere gestohlen, bemerkt Karl Beck lächelnd. Zufrieden blickt der 84-Jährige auf sein Leben zurück. „Wenn ich heute durch die Stadt gehe, grüßen mich Leute mit Namen. Dabei kenne ich sie selber dann gar nicht alle“, erzählt er. Dass auch jüngere Leute ihn grüßen und kennen, freue ihn besonders. Ihm sei aber auch klar, dass seine 81-jährige Frau Gisela eine wichtige Stütze war und ist. Sie hat all die Jahre über die Erdbeeren, die Äpfel und auch den Honig – denn Karl Beck ist noch Imker – verkauft. Gisela Beck war dabei mehr als eine Verkäuferin: Die Mengener kamen auch, um ein „Schwätzchen“ mit ihr zu halten, manche vertrauten ihr Sorgen und Nöte an.

Kennengelernt haben sich die beiden beim Dreschen. Um die 16 Jahre alt herum seien sie damals beide gewesen, erinnern sie sich. Beide sind gebürtige Mengener. Gisela Beck ist in dem Haus in der Reiserstraße, in dem das Paar heute wohnt, auf die Welt gekommen. Jetzt sind die beiden 60 Jahre verheiratet. „Man hat immer zusammengehalten“, verrät Gisela Beck das Erfolgsgeheimnis der langen Ehe. Das Paar hat vierKinder, sieben Enkel und drei Urenkel.