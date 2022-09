OWB beteiligt sich mit Cafésito am Herbstfest in Mengen

Auch in diesem Jahr werden die Ambulanten Dienste der OWB beim Herbsttreff am Samstag, 24. September, in Mengen präsent sein. Direkt vor dem ehemaligen Gasthaus „Hecht“ können sich interessierte Menschen über die Wohnformen informieren, die die OWB in Form einer ambulanten Betreuung für Menschen mit Behinderung im Raum Mengen, Bad Saulgau und Sigmaringen anbietet. Vom begleiteten Einzelwohnen in selbst angemieteten Wohnungen bis hin zu intensiv betreuten Klein-WGs (z.B. im „Hecht“) deckt die OWB nach eigenen Angaben eine große Bandbreite an Hilfebedarf ab. Als besonderes Schmankerl wird sich in diesem Jahr das Cafémobil der Rösterei „Cafésito“ etwa zwischen 11 und 16 Uhr dazugesellen. Viele Mengener werden sich gerne an Zeiten erinnern, als das Cafémobil regelmäßig auf den Märkten der Stadt zu sehen war. Kaffeeprodukte, Honig aus der OWB-Imkerei Sigmaringen, Spiele für Kinder sowie Informationen über die Arbeit der OWB erwarten die Besucher.